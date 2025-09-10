FOTO | Accident rutier cumplit: Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața. Un alt bărbat a fost rănit și transportat la spital

Coliziune violentă: Un tânăr de 23 de ani decedat, celălalt șofer rănit și transportat la spital pentru îngrijiri

Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe Centura de Sud a Timișoarei, după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un alt autoturism.

Impactul a fost atât de puternic încât tânărul a intrat imediat în stop cardio-respirator. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat.

Celălalt șofer implicat în accident, un bărbat de 32 de ani, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Reprezentanții ISU Timiș au transmis că la accident au intervenit pompieri cu autospecială de descarcerare, autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim ajutor, Moto SMURD, dar și două echipaje SAJ.

„În accident au fost implicate două autoturisme, cu câte o persoană de sex masculin în fiecare. Una dintre acestea a intrat în stop cardio-respirator, iar cealaltă era conștientă și cooperantă și a fost evaluată medical la fața locului”, au precizat reprezentanții ISU Timiș.

Potrivit Poliției Timiș, șoferul de 23 de ani a intrat în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 32 de ani, care circula pe sens opus. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

