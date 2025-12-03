FOTO | A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba

A murit doctorul Molnar Gheza – unul dintre ultimii mari medici de familie ai județului Alba

Comuna Râmeț și întreaga comunitate medicală din Alba sunt în doliu. Marți, 2 decembrie 2025, s-a stins din viață medicul Molnar Gheza, unul dintre cei mai respectați și longevivi doctori de familie din județ.

Cu 52 de ani de vechime în slujba pacienților, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în locurile unde nevoia era mai mare decât confortul: satele împrăștiate ale comunei Râmeț, acolo unde, ani de-a rândul, oamenii aveau un singur sprijin, pe el. Ultima dată a fost medic de familie tot la Râmeț, locul pe care l-a numit, de nenumărate ori acasă.

Înmormântarea va avea loc vineri, 5 decembrie, la ora 13.

Vineri, la ora 13, oamenii îl vor conduce pe ultimul drum. Iar drumul acesta, poate mai liniștit ca toate celelalte, îl va duce tot acolo unde și-a purtat întreaga viață: în inima unei comunități care nu-l va uita niciodată.

Ziarulunirea.ro relata în urmă cu câteva luni că încă din luna septembrie 2025, comuna Râmeț s-a adaugat celorlalte 11 comune din județul Alba unde nu există medici de familie care să asigure asistenţa medicală.

După o carieră de peste 50 de ani în care nu a avut nici un fel de reclamație din partea pacienților sau autorităților, medicul Molnar Gheza s-a retras, părăsindu-și pacienții, astfel că, cel puțin pentru o vreme, aceștia nu vor mai avea accesul la servicii medicale esențiale: consultații, rețete compensate, supraveghere pentru boli cronice, vaccinări și monitorizarea gravidelor sau copiilor.

La vremea respectivă, medicul Molnar Gheza, a anunțat că se retrage ca urmare a faptului că are o vârstă înaintată, 79 de ani, a șicanelor unei persoane care depunea, în mod, repetat reclamații la Direcția de Sănătate Publică Alba, dar și a faptului că suferă de unele boli care-i îngreunează munca.

„Nu am ce face. Cred că pe tot parcursul carierei mele de medic mi-am exercitat profesia în mod onorabil. Îmi pare nespus de rău că trebuie să-i părăsesc pe cei aproape 500 de pacienți. Am și eu problemele mele de sănătate: o sciatică care uneori îmi afectează mult sistemul locomotor, un diabet și încă câteva probleme. În plus, deși administrația locală trebuia să se ocupe de starea clădirii dispensarului, probabil și din cauza lipsei fondurilor, a tot amânat intervențiile, reparațiile și utilitățile de funcționare, astfel încât acestuia i-a fost suspendată temporar autorizația de funcționare de către Direcția de Sănătate Publică Alba”, a declarat la aceea vremea , doctorul Molnar.

