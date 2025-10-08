Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele

Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Motivele

Din luna septembrie 2025, comuna Râmeț se adaugă celorlalte 11 comune din județul Alba unde nu există medici de familie care să asigure asistenţa medicală. După o carieră de peste 50 de ani în care nu a avut nici un fel de reclamație din partea pacienților sau autorităților, medicul Molnar Gheza s-a retras, părăsindu-și pacienții, astfel că, cel puțin pentru o vreme, aceștia nu vor mai avea accesul la servicii medicale esențiale: consultații, rețete compensate, supraveghere pentru boli cronice, vaccinări și monitorizarea gravidelor sau copiilor.

Potrivit medicului Molnar Gheza, acesta se retrage ca urmare a faptului că are o vârstă înaintată, 79 de ani, a șicanelor unei persoane care depune, în mod, repetat reclamații la Direcția de Sănătate Publică Alba, dar și a faptului că suferă de unele boli care-i îngreunează munca.

„Nu am ce face. Cred că pe tot parcursul carierei mele de medic mi-am exercitat profesia în mod onorabil. Îmi pare nespus de rău că trebuie să-i părăsesc pe cei aproape 500 de pacienți. Am și eu problemele mele de sănătate: o sciatică care uneori îmi afectează mult sistemul locomotor, un diabet și încă câteva probleme. În plus, deși administrația locală trebuia să se ocupe de starea clădirii dispensarului, probabil și din cauza lipsei fondurilor, a tot amânat intervențiile, reparațiile și utilitățile de funcționare, astfel încât acestuia i-a fost suspendată temporar autorizația de funcționare de către Direcția de Sănătate Publică Alba”, ne-a declarat domnul Molnar.

Acesta a cerut primarului comunei să găsească cât mai repede un înlocuitor și chiar a sugerat numele câtorva medici care-și au cabinetele în localitatea cea mai apropiată, în municipiul Aiud, medici care ar putea să-și deschidă un punct de lucru în comuna Râmeț.

„Consider că este o urgență găsirea unui medic deoarece majoritatea oamenilor din comună sunt în vârstă și au mari probleme de sănătate. La această dată există 15 persoane cu paralizii, dintre care 10 imobilizați la pat, 6 sunt suferinzi de un Parkinson grav, care nu pot nici măcar să bea un pahar de apă. Să nu mai spun despre cei hipertensivi, care au stimulatoare cardiace sau de cei peste 10 oameni care suferă de cancere în diferite faze”, a mai precizat medicul Molnar Gheza.

Primarul comunei, Vasile Raica, ne-a declarat că regretă faptul că locuitorii satelor aflate în grija sa au rămas fără asistență medicală.

„Accesul la un medic de familie nu este un privilegiu, ci un drept fundamental pentru fiecare cetățean. Lipsa acestuia expune comunitatea la riscuri medicale, întârzie diagnosticarea și compromite prevenția. Din acest motiv am să încerc să găsesc un medic care să vină măcar o zi pe săptămână aici, sus la munte”, ne-a declarat acesta.

Lipsa medicilor din mediul rural și în special a localităţilor aflate în zonă muntoasă este una acută. În România, există unități administrative care nu au medic de zeci de ani.

Autoritățile din cele 11 administrații (Almașu Mare, Ceru Băcăinți, Cut, Fărău, Întregalde, Lupșa, Mogoș, Ponor, Poșaga, Roșia de Secaș, Șibot) încearcă să rezolve această problemă, dar atragerea medicilor tineri spre zonele rurale, în special în cele montane, este dificilă. Din acest motiv, mulți locuitori din mediul rural se confruntă cu această situație.

Potrivit unor date făcute publice de către Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, România avea multe localităţi unde nu existau medici de familie, iar în alte localităţi existau prea puţini medici la numărul de locuitori. În anul 2020 existau 328 de localităţi (comune) care nu aveau niciun medic de familie, iar aproape 600.000 de locuitori, adică 2,52% din populaţia României, nu aveau nici un medic de familie în comuna în care locuiesc.

Potrivit datelor actualizate, în martie 2025, în 176 de localități din România nu există nici măcar un medic de familie. Autoritățile sanitare și cele locale spun că încearcă fără succes să îi convingă pe tinerii medici să lucreze la țară.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI