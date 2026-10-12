De când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă: Ce amenzi riscă șoferii și ce trebuie să știi despre marcajele de pe anvelope

Legea din România nu stabilește o dată fixă calendaristică pentru montarea anvelopelor de iarnă, dar impune obligativitatea echipării autovehiculelor cu astfel de cauciucuri atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Șoferii care ignoră această regulă riscă amenzi din clasa a IV-a, între 1.946 și 4.325 de lei, plus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă

Conform legislației rutiere, anvelopele de iarnă devin obligatorii atunci când drumul public este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Nu există o dată precisă, cum ar fi 1 noiembrie sau 1 decembrie, așa cum cred mulți șoferi. Obligativitatea depinde exclusiv de condițiile meteorologice și de starea carosabilului. Acest lucru înseamnă că, teoretic, poți circula cu anvelope de vară și în luna ianuarie, dacă drumurile sunt curate.

În practică, însă, autoritățile recomandă montarea anvelopelor de iarnă începând cu luna noiembrie, pentru a fi pregătiți de eventualele ninsori sau episoade de ger. Polițiștii rutieri verifică starea cauciucurilor mai ales în perioada decembrie-februarie, când condițiile meteo sunt cele mai severe. Dacă ești prins cu anvelope de vară pe un drum acoperit cu zăpadă, amenda este aproape garantată.

Ce amenzi riscă șoferii

Valoarea punctului de amendă aplicabilă de la 1 iulie 2026 face ca sancțiunea pentru lipsa anvelopelor de iarnă să ajungă la maximum 4.325 de lei. Conform Codului Rutier, nerespectarea obligației de a echipa autovehiculul cu anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă se sancționează cu amendă și cu reținerea certificatului de înmatriculare. Mașina poate fi luată de pe drum până când șoferul rezolvă problema.

În plus, șoferii trebuie să știe că nu orice cauciuc cu o greblă mai adâncă este considerat anvelopă de iarnă. Legislația impune ca anvelopele să poarte marcajul M+S (Mud and Snow) sau simbolul de munte cu fulg de nea. Anvelopele all-season care poartă aceste marcaje sunt legale în România, dar performanța lor în condiții de iarnă severă este inferioară celei a anvelopelor dedicate.

Ce trebuie să știi despre marcaje

Marcajul M+S indică faptul că anvelopa este proiectată pentru a oferi aderență împiedicată pe noroi și zăpadă. Simbolul de munte cu fulg de nea, introdus mai recent, certifică faptul că anvelopa a trecut teste specifice de performanță în condiții de iarnă. În statele din Europa de Vest, acest simbol este obligatoriu pentru ca o anvelopă să fie considerată de iarnă. În România, deocamdată, marcajul M+S este încă acceptat.

Specialiștii în siguranță rutieră recomandă totuși montarea de anvelope cu simbolul de munte și fulg de nea, deoarece acestea oferă o aderență semnificativ mai bună la temperaturi sub 7 grade Celsius. Anvelopele de vară devin rigide la temperaturi scăzute, reducând drastic aderența, chiar și pe drumuri uscate.

Recomandări pentru șoferi

Chiar dacă legea nu impune o dată fixă, specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor de vară cu cele de iarnă atunci când temperaturile medii zilnice scad constant sub 7 grade Celsius. În România, acest lucru se întâmplă, de regulă, începând cu a doua parte a lunii octombrie sau cu luna noiembrie. Montarea din timp previne situațiile neplăcute și reduce riscul de accidente.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice periodic presiunea și profilul anvelopelor de iarnă. Un profil uzat sub limita legală de 1,6 milimetri nu oferă aderență suficientă și poate duce la amenzi suplimentare. De asemenea, este important ca anvelopele să fie montate pe toate roțile, nu doar pe cele motoare, pentru o stabilitate optimă.

Scopul legislației

Obligativitatea anvelopelor de iarnă nu este o măsură birocratică, ci una de siguranță rutieră. Statisticile arată că numărul accidentelor crește semnificativ în perioada iernii, iar un procent important dintre acestea este cauzat de lipsa de aderență. Amenzile mari au ca scop descurajarea comportamentului iresponsabil și protejarea tuturor participanților la trafic.

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