FOTO | A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba

A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba

Profesorii și-au continuat, miercuri, 27 august 2025, acțiunile de protest în fața Ministerului Educației, marcând a 19-a zi consecutivă de pichetare. În fața ministerului s-au adunat peste 500 de protestatari.

La protestul de miercuri, 27 august 2025, au participat și profesori din Alba.

„Am venit la pichetare, ca de obicei, cu un microbuz de 17+1 locuri. Uniunea Sindicală „Spiru Haret” Alba a participat in fiecare săptămână la pichetarea ministerului Educației.

Important nu este numărul, contează presiunea constantă pe care o resimte ministerul”, a declarat pentru ziarulunirea.ro liderul sindical Bogdan Cârcoană.

Nemulțumirile cadrelor didactice vizează noile măsuri anunțate de Guvern, care ar aduce modificări majore în sistemul de învățământ.

Printre acestea se află majorarea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a peste 500 de unități școlare, precum și reducerea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora.

Ca răspuns, sindicatele din Educație iau în calcul un gest de protest extrem: amânarea deschiderii anului școlar programată pentru 8 septembrie 2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI