FOTO | A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba
A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba
Profesorii și-au continuat, miercuri, 27 august 2025, acțiunile de protest în fața Ministerului Educației, marcând a 19-a zi consecutivă de pichetare. În fața ministerului s-au adunat peste 500 de protestatari.
La protestul de miercuri, 27 august 2025, au participat și profesori din Alba.
Citește și: VIDEO | PROTEST al profesorilor în fața Prefecturii Alba: „Prin măsurile impuse de Guvernul Bolojan, mulți suplinitori și-au pierdut locurile de muncă, iar o parte din titulari au intrat în restrângere de activitate”
„Am venit la pichetare, ca de obicei, cu un microbuz de 17+1 locuri. Uniunea Sindicală „Spiru Haret” Alba a participat in fiecare săptămână la pichetarea ministerului Educației.
Important nu este numărul, contează presiunea constantă pe care o resimte ministerul”, a declarat pentru ziarulunirea.ro liderul sindical Bogdan Cârcoană.
Nemulțumirile cadrelor didactice vizează noile măsuri anunțate de Guvern, care ar aduce modificări majore în sistemul de învățământ.
Printre acestea se află majorarea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a peste 500 de unități școlare, precum și reducerea cu mai mult de jumătate a tarifului pentru plata cu ora.
Ca răspuns, sindicatele din Educație iau în calcul un gest de protest extrem: amânarea deschiderii anului școlar programată pentru 8 septembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba Iulia a lansat, în 22 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de încheiere a unui acord-cadru pentru furnizarea de servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing „Alba Iulia […]
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un om foarte implicat de-a lungul timpului în susținerea sportului din județul Alba. Oliviu Feneșan a fost și conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia în perioada 2005-2012, inclusiv la ultima prezență a echipei-fanion a […]
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia a decis marți, 26 august 2025, suspendarea ședințelor de judecată începând de mâine, 27 august, cu anumite excepții. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă
AGDE cere aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă Asociația pentru...
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2: S-a înregistrat și un deces
18-24 august 2025 | 3.850 cazuri noi de persoane infectate în România cu SARS-CoV-2 Un număr de 3.850 cazuri noi...
Știrea Zilei
FOTO | A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba
A 19-a zi de pichetare a Ministerului Educației: Au participat și profesori din Alba Profesorii și-au continuat, miercuri, 27 august...
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing
5,6 milioane de lei la Alba Iulia pentru servicii de operare, intervenții și reparații la sistemul de bike-sharing Primăria Alba...
Curier Județean
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă, intrând în coliziune cu mai mulți copaci
ACCIDENT RUTIER pe DN 75, la Gârda de Sus: O mașină a ieșit în decor într-o curbă Marți, 26 august...
Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea: Vor fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent
Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat suspendarea...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...