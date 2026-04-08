FOTO | 26 de elevi din România participă la Olimpiada Națională Fabricarea produselor din lemn 2026 de la Sebeș

26 de elevi din România participă la Olimpiada Națională Fabricarea produselor din lemn 2026 de la Sebeș

Liceul Tehnologic Sebeș este, până în 10 aprilie 2026, gazda Olimpiadei Fabricarea produselor din lemn 2026.

Participă 26 de elevi de clasele a XI-a (15) și a XII-a (11) din România.

Elevii participanți sunt din județele Argeș, Brăila, Brașov, Caraș Severin, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu și Suceava și din municipiul București.

Ei sunt însoțiți de 10 profesori coordonatori.

Festivitatea de deschidere s-a desfășurat în seara zilei de marți, 7 aprilie 2026 în Aula Primăriei Municipiului Sebeș.

Proba scrisă a fost programată în prima parte a zilei de miercuri, 8 aprilie 2026, pentru ca joi, 9 aprilie 2026 să se desfășoare proba practică și festivitatea de premiere.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, Primăria Municipiului Sebeș și Liceul Tehnologic Sebeș.

