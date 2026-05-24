FOTO | 17 ani de suflet, artă și uși mereu deschise la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia: Mesaj emoționant al directorului instituției

Lucian Dărămuș

De 17 ani, strada Ardealului, nr. 1, nu este doar o adresă pe hartă. Este locul pe care, alături de colegi și parteneri, l-am transformat într-o “adevărată casă” pentru tineri și studenți și într-un pol important al județului Alba, destinat manifestărilor cultural-artistice și nu numai, a transmis, sâmbătă, 23 mai 2026, directorul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, Gheorghe Berghian, într-un mesaj cu puternică încărcătură emoțională. 

„Nu a fost deloc ușor. Am lucrat adesea cu bugete modeste, dar am compensat de fiecare dată cu multă muncă și pasiune.

Privind înapoi, cea mai mare mândrie a mea o reprezintă generațiile de tineri care au trecut pragul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia. Pe mulți dintre ei i-am văzut crescând, evoluând și transformând actul artistic dintr-o pasiune de moment într-o carieră de succes.

Pe toți, fără excepție, i-am întâmpinat cu brațele deschise și cu dorința de a le oferi un spațiu sigur în care să își exprime creativitatea.

Acești 17 ani sunt despre tinerii plini de energie și talent, colegii care nu renunță niciodată, public și comunitate.
Mergem mai departe, va fi bine!”, a mai afirmat Gheorghe Berghian în mesajul său.

INCENDIU în Petrești: Foc la un coș de fum. Intervin pompierii

INCENDIU în Petrești: Foc la un coș de fum. Intervin pompierii Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 24 mai 2026, în Petrești. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Petrești, strada Zorilor. Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”

Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui" Junior Bike Race revine în 2026 cu a X-a ediție la Ciugud. Concursul destinat exclusiv copiilor împlinește un deceniu anul acesta și promite distracție, premii și aventură pentru micii cicliști.

VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos

Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului": Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, vineri, 22 mai 2026, detalii de ultimă oră despre stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului".

