FOTO | 17 ani de suflet, artă și uși mereu deschise la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia: Mesaj emoționant al directorului instituției

17 ani de suflet, artă și uși mereu deschise la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia: Mesaj emoționant al directorului instituției

De 17 ani, strada Ardealului, nr. 1, nu este doar o adresă pe hartă. Este locul pe care, alături de colegi și parteneri, l-am transformat într-o “adevărată casă” pentru tineri și studenți și într-un pol important al județului Alba, destinat manifestărilor cultural-artistice și nu numai, a transmis, sâmbătă, 23 mai 2026, directorul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, Gheorghe Berghian, într-un mesaj cu puternică încărcătură emoțională.

„Nu a fost deloc ușor. Am lucrat adesea cu bugete modeste, dar am compensat de fiecare dată cu multă muncă și pasiune.

Privind înapoi, cea mai mare mândrie a mea o reprezintă generațiile de tineri care au trecut pragul Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia. Pe mulți dintre ei i-am văzut crescând, evoluând și transformând actul artistic dintr-o pasiune de moment într-o carieră de succes.

Pe toți, fără excepție, i-am întâmpinat cu brațele deschise și cu dorința de a le oferi un spațiu sigur în care să își exprime creativitatea.

Acești 17 ani sunt despre tinerii plini de energie și talent, colegii care nu renunță niciodată, public și comunitate.

Mergem mai departe, va fi bine!”, a mai afirmat Gheorghe Berghian în mesajul său.

