FOTO | 150 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, avansați în grad pentru performanțele școlare: ,,Am simțit o mândrie puternică și responsabilitatea să rămân un exemplu pentru ceilalți”
Un număr de 150 de elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a au fost avansați în grad, o recunoaștere a muncii și eforului depus în obținerea de performanțe școlare.
Citește și: FOTO | La Colegiul Militar din Alba Iulia 20 de elevi caporal din clasa a XI-a, avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi
Implicarea lor și dorința de autodepășire le oferă acestora ambiție și încredere în propriile calități și capacități, iar noile grade reprezintă pentru ei o motivație suplimentară în atingerea unor obiective tot mai înalte.
Astfel, 35 de elevi caporal din clasele a XI-a au fost avansați la gradul de elev sergent, 64 de elevi fruntaș, clasele a X-a, au fost avansați la gradul de elev caporal, iar 51 de elevi din clasele a IX-a au primit primul grad onorific, cel de elev fruntaș.
„Când am primit primul grad și am fost declarat elev fruntaș, am simțit o mândrie puternică. A fost dovada clară că munca, disciplina și ambiția mea au dat rezultate. Am realizat că nu e doar o reușită personală, ci și o responsabilitate să rămân un exemplu pentru ceilalți”, a mărturisit elev fruntaș Alberto Vasilescu.
Felicitări tuturor și mult succes în continuare!
Foto: elev caporal Iustin Nicolescu
