FOTO | La Colegiul Militar din Alba Iulia 20 de elevi caporal din clasa a XI-a, avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi

La Colegiul Militar din Alba Iulia 20 elevi caporal din clasa a XI-a, avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi

20 de  elevi caporal din clasa a XI-a au fost avansați la gradul de elev sergent și numiți în funcții de comandă la nivelul companiilor de elevi, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Asta datorită rezultatelor la învăţătură și comportamentului exemplar.

Șapte dintre eelevi au fost numiți elevi gradați la clasele a IX-a, alți șapte la clasele a X-a, iar șase dintre ei la clasele a XI-a.

”Noile grade aduc nu doar onoare pentru cei care le vor purta pe umeri, ci și responsabilitate. Sunt o încununare a muncii, implicării și seriozității de care au dat dovadă pe parcursul anilor de studiu, dar și motivația pentru a continua să fie un model pozitiv pentru colegii mai mici, a putea să le ofere acestora sprijin, sfaturi și încurajare și să le insufle valori precum respectul, solidaritatea și încrederea.

Felicitări tuturor, mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: elev caporal Iustin Nicolescu

