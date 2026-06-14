VIDEO | Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan a ales o nouă persoană pentru funcția de premier

Eugen Tomac și-a depus mandatul. Nicușor Dan a ales o nouă persoană pentru funcția de premier

După ce PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor vota cabinetul său, Eugen Tomac, premierul desemnat inițial de președintele Nicușor Dan și-a depus mandatul.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat.



,,Domnul Veștea a fost o persoană de succes, atrasă de dezvoltare. A fost miniștru, șef de CJ, a dezvoltat Aeroportul din Brașov. E o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete”, a anunțat Nicușor Dan.

Reamintim că, Eugen Tomac a fost desemnat, joi, 4 iunie 2026, candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

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