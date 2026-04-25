FOTO | 11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

Inspectoratul Școlar Județean Alba a organizat vineri, 24 aprilie 2026, etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe”, ediția 2026, ocazie cu care elevii desemnați au prezentat produsele realizate în cadrul diverselor proiecte europene pe care le-au implementat.

Etapa județeană a fost găzduită de Școala Gimnazială „Avram Iancu”Alba Iulia și s-a bucurat de o reprezentare a proiectelor europene Erasmus+ și eTwinning.

La ediția din acest an, s-au înscris în concurs 7 instituții de învățământ din județul Alba, cu 11 produse realizate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice.

`Fiecare produs a reflectat creativitate, implicare, muncă de echipă și deschidere către valorile europene.

Evaluarea produselor finale participante la concurs s-a realizat de către Comisia județeană de evaluare, pe baza criteriilor de jurizare din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului național „Made for Europe”, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.

Felicitări tuturor participanților și acelora care fac aceste lucruri posibile – echipelor de proiect din toate școlile care implementează proiecte cu finanțare europeană, profesorilor coordonatori și elevilor implicați.

Succes celor care vor reprezenta județul Alba la etapa națională a concursului, la Deva, jud. Hunedoara, în perioada 13-17 mai 2026.

Mulțumim Centrului Europe Direct Regiunea Centru pentru implicare!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Trei zone din Alba Iulia vor primi denumiri regale, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la încoronarea Principelui Carol I ca domnitor al Principatelor Unite Române

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 aprilie 2026

De

Trei zone din Alba Iulia vor primi denumiri regale, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la încoronarea Principelui Carol I ca domnitor al Principatelor Unite Române Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de miercuri, 29 aprilie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT în Teiuș: Coliziune între 2 autoturisme la intersecția DN1 cu DN 14 B

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 aprilie 2026

De

ACCIDENT în Teiuș: Coliziune între 2 autoturisme la intersecția DN1 cu DN 14 B Un accident rutier s-a produs sâmbătă, 25 aprilie 2026, în jurul orei 10.30, la Teiuș. Două autoturisme au intrat în coliziune la intersecția DN1 cu DN 14 B. Traficul în zonă se desfășoară îngreunat. Traficul este dirijat de echipaje de Poliție. […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cine sunt elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia care participă la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

25 aprilie 2026

De

Cine sunt elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia care participă la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026 Lotul sportiv al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia participă, în perioada 25-30 aprilie 2026, la etapa a II-a a Olimpiadei sportului militar liceal, găzduită de Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” […]

Citește mai mult