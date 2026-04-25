FOTO | 11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026

11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026

Inspectoratul Școlar Județean Alba a organizat vineri, 24 aprilie 2026, etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe”, ediția 2026, ocazie cu care elevii desemnați au prezentat produsele realizate în cadrul diverselor proiecte europene pe care le-au implementat.

Etapa județeană a fost găzduită de Școala Gimnazială „Avram Iancu”Alba Iulia și s-a bucurat de o reprezentare a proiectelor europene Erasmus+ și eTwinning.

La ediția din acest an, s-au înscris în concurs 7 instituții de învățământ din județul Alba, cu 11 produse realizate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice.

`Fiecare produs a reflectat creativitate, implicare, muncă de echipă și deschidere către valorile europene.

Evaluarea produselor finale participante la concurs s-a realizat de către Comisia județeană de evaluare, pe baza criteriilor de jurizare din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului național „Made for Europe”, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.

Felicitări tuturor participanților și acelora care fac aceste lucruri posibile – echipelor de proiect din toate școlile care implementează proiecte cu finanțare europeană, profesorilor coordonatori și elevilor implicați.

Succes celor care vor reprezenta județul Alba la etapa națională a concursului, la Deva, jud. Hunedoara, în perioada 13-17 mai 2026.

Mulțumim Centrului Europe Direct Regiunea Centru pentru implicare!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI