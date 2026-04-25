FOTO | 11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026

11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026
Inspectoratul Școlar Județean Alba a organizat vineri, 24 aprilie 2026, etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe”, ediția 2026, ocazie cu care elevii desemnați au prezentat produsele realizate în cadrul diverselor proiecte europene pe care le-au implementat.
Etapa județeană a fost găzduită de Școala Gimnazială „Avram Iancu”Alba Iulia și s-a bucurat de o reprezentare a proiectelor europene Erasmus+ și eTwinning.
La ediția din acest an, s-au înscris în concurs 7 instituții de învățământ din județul Alba, cu 11 produse realizate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice.
`Fiecare produs a reflectat creativitate, implicare, muncă de echipă și deschidere către valorile europene.
Evaluarea produselor finale participante la concurs s-a realizat de către Comisia județeană de evaluare, pe baza criteriilor de jurizare din Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a Concursului național „Made for Europe”, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării.
Felicitări tuturor participanților și acelora care fac aceste lucruri posibile – echipelor de proiect din toate școlile care implementează proiecte cu finanțare europeană, profesorilor coordonatori și elevilor implicați.
Succes celor care vor reprezenta județul Alba la etapa națională a concursului, la Deva, jud. Hunedoara, în perioada 13-17 mai 2026.
Mulțumim Centrului Europe Direct Regiunea Centru pentru implicare!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
