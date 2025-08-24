Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”

Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”

Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a celor patru guverne care s-au succedat între 2022 și 2025. El spune că România a făcut „o întoarcere la 180 de grade” față de abordarea liberală din perioada 2020–2021.

„Cinci runde de creșteri de taxe și promisiunea reducerii statului. Rezultatele, nu intențiile, sunt cele care contează. În doar patru ani, am abandonat predictibilitatea fiscală pentru un model bazat pe taxare excesivă, iar România plătește prețul.

Una dintre cele mai mari greșeli este să judeci politicile și programele după intenții, nu după rezultate.

Sunt 10 repere economice pe care românii ar trebui să le urmărească pentru a evalua efectele politicilor fiscale:

Deficitul bugetar – dacă a scăzut sustenabil sau rămâne la 7-8% din PIB.

Datoria publică – dacă s-a stabilizat sau urcă spre 60% din PIB.

Cheltuieli publice – dacă dimensiunea statului s-a redus sau continuă să crească.

Venituri fiscale – dacă vin dintr-o bază economică solidă sau din presiune fiscală excesivă.

Creșterea economică – dacă măsurile duc la accelerare sau stagnare.

Investiții private și ISD – dacă România rămâne atractivă pentru capital.

Costul de finanțare – scade dobânda la titlurile de stat sau crește semnalând riscuri majore.

Ratingul de țară – dacă perspectivele se îmbunătățesc sau rămân negative.

Inflația – dacă consolidarea fiscală duce la scăderea prețurilor.

Libertatea economică – dacă România devine mai competitivă sau mai intervenționistă.

Lista nu e complicată și nici nu lasă loc de interpretări. Dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe mai mari deficitul e tot mare, datoria crește, investițiile fug, iar libertatea economică scade, atunci răspunsul e simplu: experimentul a eșuat.

Politicienii pot ignora realitatea economică pentru o vreme. Dar realitatea nu îi va ignora la nesfârșit”, afirmă Florin Cîțu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI