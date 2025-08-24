Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”
Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”
Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a celor patru guverne care s-au succedat între 2022 și 2025. El spune că România a făcut „o întoarcere la 180 de grade” față de abordarea liberală din perioada 2020–2021.
Citește și: Fostul premier Florin Cîțu: Majorarea TVA este una dintre cele mai nocive forme de ajustare fiscală
„Cinci runde de creșteri de taxe și promisiunea reducerii statului. Rezultatele, nu intențiile, sunt cele care contează. În doar patru ani, am abandonat predictibilitatea fiscală pentru un model bazat pe taxare excesivă, iar România plătește prețul.
Una dintre cele mai mari greșeli este să judeci politicile și programele după intenții, nu după rezultate.
Sunt 10 repere economice pe care românii ar trebui să le urmărească pentru a evalua efectele politicilor fiscale:
Deficitul bugetar – dacă a scăzut sustenabil sau rămâne la 7-8% din PIB.
Datoria publică – dacă s-a stabilizat sau urcă spre 60% din PIB.
Cheltuieli publice – dacă dimensiunea statului s-a redus sau continuă să crească.
Venituri fiscale – dacă vin dintr-o bază economică solidă sau din presiune fiscală excesivă.
Creșterea economică – dacă măsurile duc la accelerare sau stagnare.
Investiții private și ISD – dacă România rămâne atractivă pentru capital.
Costul de finanțare – scade dobânda la titlurile de stat sau crește semnalând riscuri majore.
Ratingul de țară – dacă perspectivele se îmbunătățesc sau rămân negative.
Inflația – dacă consolidarea fiscală duce la scăderea prețurilor.
Libertatea economică – dacă România devine mai competitivă sau mai intervenționistă.
Lista nu e complicată și nici nu lasă loc de interpretări. Dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe mai mari deficitul e tot mare, datoria crește, investițiile fug, iar libertatea economică scade, atunci răspunsul e simplu: experimentul a eșuat.
Politicienii pot ignora realitatea economică pentru o vreme. Dar realitatea nu îi va ignora la nesfârșit”, afirmă Florin Cîțu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”
Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar” „România are alte probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”, avertizează economistul Radu Georgescu. Citește și: Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți […]
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”. Plan ambițios pentru facturi mai mici
Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”. Ce plan ambițios are pentru facturi mai mici Românii plătesc în prezent printre cele mai mari facturi din Europa, deși țara noastră este producătoare, avertizează ministrul Bogdan Ivan. Oficialul promite că, în următorii doi ani […]
VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei
Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei Imagini inedite cu doi urși în habitatul lor natural au fost surpinse de camerele de monitorizare din Parcul Natural Apuseni și postate pe pagina de Facebook. ”Camerele de monitorizare din Parcul Natural Apuseni au surprins doi urși în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul premier Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat”
Florin Cîțu: „România, sufocată de datorii și taxe. Experimentul a eșuat” Fostul premier Florin Cîțu critică dur strategia fiscală a...
Economistul Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar”
Radu Georgescu: „România are probleme economice mult mai importante decât deficitul bugetar” „România are alte probleme economice mult mai importante...
Știrea Zilei
VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună
Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare La Întregalde a fost programată în weekend-ul 23-24...
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost prins sub un tractor
Cum s-a produs tragedia de la Poiana Ampoiului: Un bărbat de 56 de ani a decedat după ce a fost...
Curier Județean
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI. În ce stadiu este
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Investiție derulată de CNI A fost solicitat aviz de...
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul. O persoană rănită
Cum s-a produs accidentul de pe strada Brândușei din Alba Iulia: Motociclu lovit de un autoturism și proiectat în altul....
Politică Administrație
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...