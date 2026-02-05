Fost premier despre intențiile Guvernului: „Dacă economia „merge bine”, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei”

„Dacă economia „merge bine”, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei”, se întreabă fostul premier Florin Cîțu în contextul în care Guvernul pregătește un pachet „de relansare economică”.

Pachetul de relansare economică amintit este structurat pe două paliere: unul care privește ajutoarele de stat și celălalt privind măsuri fiscale pentru companii.

Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri.

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 2 februarie 2026, în ședință, cadru în care președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung.

„Dacă economia „merge foarte bine” și măsurile din perioada 2022–2026 au fost un succes, de ce avem nevoie de un pachet de „relansare” de 3,3 miliarde de lei?

Foarte bizar deoarece în 2025 deficitul bugetar a scăzut cu doar 6 miliarde de lei.

Doar dacă acest pachet confirmă falimentul măsurilor anterioare… atunci înțeleg”, spune fostul premier Florin Cîțu.

