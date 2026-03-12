Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a declarat, miercuri, 11 martie 2026 că proiectul de buget pe 2026 întocmit de Guvern este unul „contabil, făcut să se închidă din pix, pe fonduri europene”, care se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul o recesiune economică.

„Comunicatul INS de astăzi referitor la căderea amplă a consumului populației pentru a șasea lună consecutiv ne arată ce se ascunde de 5 luni de zile: România a intrat și trece printr-o criză socială, iar presiunea recesionistă este tot mai acută. Adică nu avem ceva tehnic, statistic, ci recesiune în toată regula.

Fapt care mă aduce la a discuta primele elemente despre propunerea de buget publicată de Bolojan:

1. Cel mai important: bugetul nu răspunde la două șocuri pe care le trăim:

a. Șocul inflaționist și recesionist;

b. Șocul conflictului din Iran.

Ai fi presupus că, dacă tot nu s-a venit cu bugetul până acum, ar fi trebuit să se vină cu măsuri în sensul asta. Nu există. E un buget contabil, făcut să se inchidă din pix, pe fonduri europene.

2. Este un buget care se bazează pe o prognoză veche, care nu lua in calcul recesiunea!

Se pune intrebarea: de ce nu l-au făcut în decembrie dacă tot l-au construit pe o prognoză depășită?

Să nu îmi spuneți că au așteptat „măsurile pe administrație” că vă trimit să vedeți cât sunt cheltuielile de personal proiectate pentru 2026 pe total buget general consolidat.

3. Se dau bani la magistrați dar nu se găsesc bani pentru cei care sunt cu adevărat vulnerabili. Venitul mediu la magistrați este de cca 18.000 lei net/lună

4. Deși, probabil, Consiliul Fiscal ne va spune că nu s-au supraestimat veniturile (a mai făcut asta o singură dată, în 2021, când bugetul a fost prezentat tot în martie, de același ministru de finanțe ca și acum și ne-am trezit cu o criză socială – ca și acum), există un risc de nerealizare a unor venituri (in special din PNRR, dar nu numai) de 1,4% din PIB.

Nu este deloc bine! Din contră, e grav!”, a scris Adrian Câciu, pe Facebook.

