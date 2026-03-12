Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”
Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a declarat, miercuri, 11 martie 2026 că proiectul de buget pe 2026 întocmit de Guvern este unul „contabil, făcut să se închidă din pix, pe fonduri europene”, care se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul o recesiune economică.
„Comunicatul INS de astăzi referitor la căderea amplă a consumului populației pentru a șasea lună consecutiv ne arată ce se ascunde de 5 luni de zile: România a intrat și trece printr-o criză socială, iar presiunea recesionistă este tot mai acută. Adică nu avem ceva tehnic, statistic, ci recesiune în toată regula.
Fapt care mă aduce la a discuta primele elemente despre propunerea de buget publicată de Bolojan:
1. Cel mai important: bugetul nu răspunde la două șocuri pe care le trăim:
a. Șocul inflaționist și recesionist;
b. Șocul conflictului din Iran.
Ai fi presupus că, dacă tot nu s-a venit cu bugetul până acum, ar fi trebuit să se vină cu măsuri în sensul asta. Nu există. E un buget contabil, făcut să se inchidă din pix, pe fonduri europene.
2. Este un buget care se bazează pe o prognoză veche, care nu lua in calcul recesiunea!
Se pune intrebarea: de ce nu l-au făcut în decembrie dacă tot l-au construit pe o prognoză depășită?
Să nu îmi spuneți că au așteptat „măsurile pe administrație” că vă trimit să vedeți cât sunt cheltuielile de personal proiectate pentru 2026 pe total buget general consolidat.
3. Se dau bani la magistrați dar nu se găsesc bani pentru cei care sunt cu adevărat vulnerabili. Venitul mediu la magistrați este de cca 18.000 lei net/lună
4. Deși, probabil, Consiliul Fiscal ne va spune că nu s-au supraestimat veniturile (a mai făcut asta o singură dată, în 2021, când bugetul a fost prezentat tot în martie, de același ministru de finanțe ca și acum și ne-am trezit cu o criză socială – ca și acum), există un risc de nerealizare a unor venituri (in special din PNRR, dar nu numai) de 1,4% din PIB.
Nu este deloc bine! Din contră, e grav!”, a scris Adrian Câciu, pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Buget 2026 | Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine mai primește vouchere de vacanţă
Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine mai primește vouchere de vacanţă Sporurile, indemnizațiile, compensațiile și primele în sectorul public se va menține cel mult la nivelul lunii decembrie 2025, iar acordarea indemnizației de hrană, în valoare de 347 lei pe lună, […]
FOTO | Patru modele Dacia 100% electrice lansate până în 2030: STRIKER – noul crossover al producătorului român
Patru modele Dacia 100% electrice lansate până în 2030: STRIKER – noul crossover al producătorului român Dacia a lansat, marţi, 10 martie 2026 o foaie de parcurs strategică pentru orizontul 2030, care include lansarea a patru vehicule electrice şi un nou capitol pentru modelul Sandero. Totodată, compania a anunțat modelul Striker, un crossover cu motorizări […]
Angajări în Armata Română: Campanie amplă de recrutări. Ce salarii sunt oferite
Angajări în Armata Română: Campanie amplă de recrutări. Ce salarii sunt oferite Ministerul Apărării Naționale a lansat o nouă campanie amplă de recrutare pentru mai multe categorii de personal militar și civil. Demersul, inițiat în 9 martie 2026, vizează atât soldați și gradați profesioniști, cât și ofițeri, subofițeri sau maiștri militari. Odată cu anunțul privind […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist şi şocul conflictului din Iran”
Fost ministru al Finanțelor: „Bugetul lui Bolojan se bazează pe o prognoză veche şi nu ia în calcul şocul inflaţionist...
Buget 2026 | Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine mai primește vouchere de vacanţă
Sporurile şi primele la stat, la același nivel din decembrie 2025. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de hrană și cine...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se facă prin doar două cicloane, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a pulberilor
Modernizare majoră a instalației de uscare de la Kronospan Sebeș: Evacuarea amestecului de aer și fibre fine urmează să se...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în stare gravă, are nevoie urgent de sânge”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Un tânăr de 26 de ani, implicat într-un accident, în...
Curier Județean
14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”
Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul...
Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor
Rețeaua de apă și canalizare extinsă pe 2 străzi din Petrești: Se caută constructor Primăria Sebeș a lansat, luni, 9...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...