Fost ministru al Finanțelor: „Bolojan, cel mai slab premier din istorie, a băgat România în gard! Contracția este majoră!”

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu afirmă, într-o postare pe Facebook, că România a suferit o contracție economică „majoră” iar responsabilitatea i-ar aparține premierului Bolojan, care „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.

„Țara este ìn gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie!

Bolojan a băgat România în gard! Din punctul meu de vedere este cel mai slab premier din istorie.

Alții ar fi spus că e incompetent!”, a scris Adrian Câciu, vineri, 13 februarie 2026, într-o postare pe Facebook.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, 13 februarie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent.

Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Pe serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creștere cu 0,1%.

În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI