Fortuna Lunca Mureșului, victorie clară, 6-1 în deplasare, la Under 19, etapa regională! Start excelent pentru formația lui Remus Țălnar

Fortuna Lunca Mureșului, campioana din Alba a debutat excelent în etapa regională, o victorie categorică în deplasare cu AS MU Frumoasa (Harghita), scor 6-1 (4-0) și are prima șansă de calificare în finală.

Pentru reprezentanta Albei au punctat Matyas Kiss, Benko Tibi, Szabo David, Nicoară Claudiu, până la pauză, iar în actul secund Kiss Matyas a realizat dubla, iar în final Aris Papp a stabilit scorul final

15:21Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (U 19) și CSȘ Blaj (U 17), meciuri externe, în 1 iunie, la etapa regională

Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (Under 19) și CSȘ Blaj (Under 17), au duminică, de Ziua Copilului confruntări externe în etapa regională a competițiilor organizate de FRF.

La Under 19, Fortuna Lunca Mureșului are parte de două meciuri, cu AS MÜ Frumoasa (Harghita), duminică, 1 iunie (ora 14.00) și acasă cu Carpați Covasna (duminică, 15 iunie). Învingătoarea din această grupă va disputa finala cu echipa calificată din cealaltă grupă, cu ASA Tg. Mureș (Mureș), AFC Tălmaciu (Sibiu) și CSM Făgăraș (Brașov)