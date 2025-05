FOTO: Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (U 19) și CSȘ Blaj (U 17), meciuri externe, în 1 iunie, la etapa regională

Campioanele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (U 19) și CSȘ Blaj (U 17), meciuri externe, în 1 iunie, la etapa regională

Campionaele județene din Alba, Fortuna Lunca Mureșului (Under 19) și CSȘ Blaj (Under 17), au duminică, de Ziua Copilului confruntări externe în etapa regională a competițiilor organizate de FRF.

Este un nou sistem aplicat la acest nivel de Federația Română de Fotbal, în ediția 2024/2025, după modelul Cupei României. În sezoanele precedente, erau manșe tur-retur cu reprezentanta altui județ, iar acum sunt grupe, pe criterii geografice.

La Under 19, Fortuna Lunca Mureșului are parte de două meciuri, cu AS MÜ Frumoasa (Harghita), duminică, 1 iunie (ora 14.00) și acasă cu Carpați Covasna (duminică, 15 iunie). Învingătoarea din această grupă va disputa finala cu echipa calificată din cealaltă grupă, cu ASA Tg. Mureș (Mureș), AFC Tălmaciu (Sibiu) și CSM Făgăraș (Brașov)

La Under 17, CSȘ Blaj dispută un singur meci, în deplasare cu CSȘ Brașovia Brașov (duminică, 1 iunie, ora 16.00), în cealaltă grupă sunt Pro Mureșul Toplița (Harghita), AFC Miercurea Sibiului (Sibiu), A & A Grup Târnăveni (Mureș).

Fortuna Lunca Mureșului (antrenor Remus Țălnar) s-a impus la Under 19 (jucători născuți după 1 ianuarie 2006), cu 35 de puncte acumulate în 14 runde (golaveraj 61-11), fiind urmată de LPS Sebeș (29 p) și Academia Șona (26 p).

Lot: Turzai Zoltan, Taar Dacian, Sulyok Tiberiu, Kaszoni Elod, Benko Tibi, Szabo David, Kiss Matyas, Balazs Robert, Kiss Tamaș, Nicoară Claudiu, Stanciu Filip, Krizbai Arnold, Drăgan Antony, Damian Mihai, Mateica Vlad, Gazsi Zoltan, Szecsi Francisc, Szabo Balint, Bartus Erik, Hoca Dragoș, Papp Aris, Krizbai Feri.

La Under 17 (jucători după 1 ianuarie 2008), CSȘ Blaj (antrenor Olimpiu Cucerzan, ajutat de Alin Hancăș) a fost pe locul secund în competiția județeană (41 de puncte, golaveraj 76-22), după LPS Sebeș (48 de puncte), pe poziția a treia clasându-se Metalurgistul Cugir (39 p).

Efectiv: Alin Spătăcean, Cristian Păcurar, Mihai Bunea, Silviu Oniga, Tudor Frățilă, Cătălin Scoarță, Adrian Ciumaș, Nicolae Lungar, Cristian Roșca, Rareș Micu, Sebastian Rotaru, Radu Mezei, Răzvan Dragomir, Edgar Gabor, Andrei Popa, Darius Lața, Dragoș Cristea, Alin Răhăian, Tudor Popa, Denis Frătici, Alex Pojoni, Adrian Roșca, Ștefan Balu.

