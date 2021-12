Florin Roman se apără în scandalul plagiatului: „Și-au propus să îmi găsească nod în papură”

Ziarul Libertatea susține că a găsit, la Timișoara, un suport de curs identic și apărut cu cinci ani înainte de disertația de master a ministrului Digitalizării, Florin Roman. De asemenea, reprezentanţii USR spun că Florin Roman „şi-a plagiat lucrarea de masterat şi a minţit că a scris o carte” și îi cer demisia. Ministrul se apără și spune că acuzația de plagiat nu este fondată în cazul său.

„Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata.

Într-o lucrare de dizertație, de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat.

Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate”, a spus Florin Roman.

Zilele trecute ministrul spunea că e supus presiunilor din toate părțile. Florin Roman a precizat că a fost amenințat inclusiv că familia să o să fie vizată: „Da, mi s-a spus să am mare grjă că cineva s-ar putea să meargă să discute cu fetița mea, să-mi abordeze … Deocamdată eu nu duc la chestiuni de genul ăsta, nu cred în ele și nu vor avea niciun rezultat”, a spus Roman.

Sursa: stiripesurse.ro