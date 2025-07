Florin Istrate (ex-CSM Unirea Alba Iulia), prima achiziție pentru CIL Blaj | Echipa din „Mica Romă”, prelungiri de contracte cu 8 jucători

Mijlocașul Florin Istrate (36 de ani, ultimele două sezoane la CSM Unirea Alba Iulia) este prima achiziție anunțată în această vară de CIL Blaj, experimentatul jucător acceptând propunerea venită de la gruparea pregătită de Daniel Tătar.

De asemenea, formația din „Mica Romă” a semnat noi contracte cu doi jucători de bază în campionatul trecut, portarul Păduraru și jucătorul de bandă Val. Boldea. Astfel „galben-albaștrii” au reușit să prelungească înțelegerile cu 8 din vechii echipieri, respectiv Păduraru, V. Boldea, R. Damian, Jica, Cîrstean, Gliga, Taifas și Matiș, în plus albaiulianul C. Cristea dându-și acceptul pentru a continua la echipa blăjeană ce are reunirea în 21 iulie. În schimb au plecat Cioară (Hidro Mecanica Șugag) și Mâlnă (Metalurgistul Cugir) și deocamdată negocierile cu Șerban și Maghiari nu s-au concretizat.

Foto: CIL Blaj

