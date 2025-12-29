Florin Cîțu despre creșterea TVA-ului în 2025: Guvernul a ratat cu 8,2 miliarde lei estimarea făcută. A ales inflație garantată pentru un câștig zero sau negativ

Fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre creșterea TVA-ului în 2025.

El discută despre promisiunile făcute de Guvern care arătau încasări mai mari cu 6,2 miliarde lei față de bugetul inițial. Astfel, bugetul pentru 2025 prevedea inițial venituri din TVA de 136 miliarde lei, iar după majorare 142,2 miliarde, la finalul anului, fiind un plus de 6,2 miliarde lei.

Totuși, Florin Cîțu scrie că ,,realitatea după două rectificări bugetare: același guvern estimează acum venituri de doar 134 miliarde lei (7,05% din PIB) în 2025. Cu 2 miliarde mai puțin decât cifra inițială, înainte de creșterea TVA-ului.”

Politicianul oferă și două scenarii pe marginea subiectului, unul fiind foarte bun, altul deloc bun.

Textul integral scris de Florin Cîțu despre creșterea TVA este următorul:

Creșterea TVA în 2025: Anatomia unei greșeli de politică fiscală

Guvernul a crescut TVA-ul în 2025 și promitea încasări mai mari cu 6,2 miliarde lei față de bugetul inițial (document oficial prezentat in Parlamentul României,pg.53). Rezultatul, estimat tot de guvern? Sa vedem cifrele.

Bugetul pentru 2025 prevedea inițial venituri din TVA de 136 miliarde lei (7,18% din PIB) – ÎNAINTE de majorare. Documentele prezentate în Parlament garantau că majorarea va aduce un plus de 6,2 miliarde lei, ajungând la 142,2 miliarde la finalul anului.

Realitatea după două rectificări bugetare: același guvern estimează acum venituri de doar 134 miliarde lei (7,05% din PIB) în 2025. Cu 2 miliarde mai puțin decât cifra inițială, înainte de creșterea TVA-ului.

Gap-ul real: 8,2 miliarde lei – diferența dintre ce promitea guvernul (142,2 mld) și ce estimează acum (134 mld).

Best case / Worst case – ambele catastrofale pentru romani:

Scenariul pesimist: Creșterea TVA a SCĂZUT veniturile la buget cu 2 miliarde lei și a condamnat România la inflație de aproximativ 10% pentru următoarele 12+ luni.

Scenariul optimist: Creșterea TVA n-a influențat deloc veniturile și a condamnat România la inflație de 10% pentru următoarele 12+ luni.

Concluzia: În ambele scenarii, guvernul a ales inflație garantată pentru un câștig zero sau negativ. Este definiția incompetenței economice. Sau creșterea inflației este premeditată?

Întrebarea care rămâne: Incompetență sau intenție? Pentru că a rata cu 8,2 miliarde lei o estimare pe care tu însuți ai făcut-o acum câteva luni necesită fie o necunoaștere profundă a economiei de bază, fie un obiectiv ascuns pe care noi încă nu l-am aflat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI