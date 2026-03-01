Florea Grup din Alba, afaceri de aproximativ 75 milioane euro în 2025: Estimează men­ţinerea cifrei de afaceri şi a mar­jei de profitabilitate şi în 2026

Fraţii Marcel şi David Florea din Alba au ajuns la afaceri de aproximativ 75 milioane euro în 2025 cu Florea Grup, un business în construcţii, turism, distribuţie de carburanţi şi transport.

Florea Grup din Alba, un business care derulează activităţi de construcţii, turism, distribuţie de carburanţi şi transport fondat în urmă cu 30 de ani de fraţii Marcel şi David Florea, a finalizat anul 2025 cu afaceri totale de aproximativ 75 milioane euro la nivel de grup, estimând men­ţinerea cifrei de afaceri şi a mar­jei de profitabilitate şi în 2026.

„În industria construcţiilor s-au resimţit efectele ordonan­ţei de urgenţă pentru gestiona­rea res­pon­sabilă a investiţiilor finan­ţate din PNRR şi din fon­duri pu­blice naţionale, iar multe dintre măsu­rile aplicate au pus presiune pe contractorii şi pe subcontrac­torii acestor proiec­te“, a declarat pentru ZF Tran­sil­vania Marcel Florea, CEO al Florea Grup.

„Pe de altă parte, în industria hotelieră, o altă piaţă pe care activăm cu trei hoteluri, Hotel Transilvania, Hotel Astoria şi Hotel Cetate, anul 2025 a fost un an care ne-a adus provocări. Tichetele de vacanţă s-au diminuat semnificativ atât ca număr, cât şi ca valoare, iar tot ce ţinea de evenimente sau cazări aparţinând instituţiilor publice au fost reduse sau anulate“, a mai spus Florea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI