Firmă de asigurări interzisă în România: Care este motivul deciziei ASF
Firmă de asigurări interzisă în România
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să interzică societății de asigurare bulgare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României.
Măsura va intra în vigoare pe 1 octombrie 2025, după se menționează pe pagina de Facebook a ASF.
Activitatea societății a mai fost fost restricționată temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025.
La momentul respectiv, decizia suspendării a fost luată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria.
Potrivit ASF, DallBogg avea întârzieri în soluționarea dosarelor și încălca în mod constant anumite prevederi contractuale.
„Pe durata suspendării temporare, ASF a inițiat și derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societății DallBogg pe piața din România. Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societății pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025”, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În iulie 2025, strict referitor la polițele RCA, Dallbogg avea în jur de 30.000 de clienți și peste 1.000 de dosare de daună.
