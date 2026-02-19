Politică Administrație

Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul în următorii ani”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Primăria Aiud a câștigat o finanțare de 1 milion de lei pentru elaborare Planului Urbanistic General care nu a mai fost actualizat din anul 1999.

Concret, un PUG actualizat înseamnă reguli clare și moderne pentru construcții, drumuri, spații verzi și investiții, înseamnă mai puțină birocrație, mai multă ordine urbanistică și un oraș care se dezvoltă coerent, în interesul tuturor.

Pentru cetățeni, asta se traduce prin posibilitatea de a construi mai ușor și legal, protejarea zonelor de locuit și a patrimoniului, atragerea de investiții și de proiecte noi, un Aiud mai bine organizat și mai prietenos cu mediul.

,,Am făcut un pas important pentru Aiud. Actualizarea Planului Urbanistic General, neactualizat din 1999, este despre viitorul orașului nostru și despre cum vrem să arate Aiudul în următorii ani”, a transmis primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

