Festival de IT organizat în Alba, ANULAT în 2026: Organizatorii dau vina pe Palatul Principilor Transilvaniei. Reacția managerului instituției

Ediția din acest an a festivalului digital „difffusion”, organizat la Alba Iulia de clusterul IT AI3, a fost amânată. Organizatorii au anunțat că decizia a fost luată din cauza unor neînțelegeri cu conducerea Palatului Principilor Transilvaniei.

,,Din păcate suntem nevoiți SĂ NU MAI ORGANIZĂM ediția din acest an a difffusion. Palatul Principilor Transilvaniei prin persoana managerului instituției a ales să fie gazdă lipsită de ospitalitate pentru cei 22 de invitați ai festivalului, oameni cu reputație care au venit să împărtășească pasiunea și energia lor cu albaiulienii.”, se arată în mesajul publicat de Festival difffusion, pe o rețea de socializare.”, se arată într-un text publicat pe pagina oficială a evenimentului.

Menționăm că, evenimentul ,,difffusion” este un festival digital organizat de AI3, primul cluster de IT din județul Alba.

,,Nu s-au asigurat condiții minimale de desfășurare a festivalului”

AI3 a continuat prin a spune ca management-ul a fost unul ,,defectuos” și cu o ,,atitudine necorespunzătoare”. Aceștia au menționat și alte ,,incidente” de la ediții anterioare:

,,Prin management defectuos și atitudine necorespunzătoare nu s-au asigurat condiții minimale de desfășurare a festivalului și suntem nevoiți să amânăm ediția aceasta pentru anul următor.

Noi știm că incidentele de la aceasta ediție și cele anterioare legate de colaborarea cu aceasta instituție și acest management nu reflectă atitudinea locuitorilor Alba Iuliei și prin urmare ne cerem scuze invitaților și îi așteptăm și la edițiile următoare care vor fi organizate cu parteneri mai serioși.

Sperăm că dumneavoastră, publicul care ne-ați susținut până acum în mod generos veți aprecia și în viitor organizarea unui astfel de eveniment și vă așteptam cu bucurie alături de invitații noștri la edițiile ce vor urma.”, se arată în mesajul publicat de Festival difffusion.

Reacția managerului Palatului Principilor Transilvaniei

Robert Roman, managerul Palatului Principilor Transilvaniei, nu a dorit să comenteze afirmațiile făcute de organizatorii festivalului „difffusion”, precizând că acestea reprezintă punctul lor de vedere.

„Nu am ce să comentez. Este opțiunea lor, nu intru în astfel de polemici”, a declarat Robert Roman pentru ziarulunirea.ro.

Întrebat dacă situația afectează imaginea instituției sau turismul din Alba Iulia, managerul a răspuns că acestea „nu sunt afectate”.

În schimb, referitor la posibilitatea unor discuții cu organizatorii festivalului IT pentru edițiile viitoare, Robert Roman s-a arătat deschis dialogului: „Cu mare drag. Pentru anul viitor se poate.”

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