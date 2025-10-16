Fermierii rămân fără vouchere pentru „Rabla Tractoare”. Fondurile ar putea fi redirecționate către alte programe

Fermierii rămân fără vouchere pentru „Rabla Tractoare”. Ministerul propune redistribuirea fondurilor

Fermierii din România nu vor mai beneficia, cel puțin pentru moment, de voucherele promise prin programul „Rabla Tractoare”. Măsura vine în urma unei propuneri a Ministerului Mediului, care intenționează să redirecționeze fondurile disponibile către alte proiecte considerate prioritare, precum cele pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Programul „Rabla Tractoare”, lansat cu scopul de a sprijini înnoirea parcului de utilaje agricole și de a reduce poluarea, este suspendat până la finalul acestui an, în baza Ordonanței 41/2025. Prin acest program, fermierii ar fi putut obține vouchere cu o valoare de până la 44.000 de euro, în funcție de categoria de finanțare eligibilă, potrivit agrointel.ro.

Inițial, schema de sprijin era gândită să funcționeze similar cu programele „Rabla” pentru autoturisme, încurajând înlocuirea tractoarelor și utilajelor vechi cu unele moderne, eficiente energetic și mai puțin poluante. Cu toate acestea, implementarea sa a fost marcată de întârzieri repetate și chiar de suspendări, după ce în anul anterior au apărut suspiciuni privind modul de selecție și eligibilitate a beneficiarilor.

Decizia de a retrage temporar voucherele a generat nemulțumire în rândul fermierilor, care consideră că lipsa unui program de sprijin pentru modernizarea utilajelor agricole afectează competitivitatea și eficiența exploatațiilor. În multe cazuri, utilajele aflate în exploatare au o vechime de peste 20–30 de ani, iar costurile de întreținere și reparații sunt tot mai mari.

Ministerul Mediului urmează să stabilească în perioada următoare cum vor fi redistribuite sumele inițiale și dacă programul „Rabla Tractoare” va fi reluat într-o formă actualizată în anul 2026.

