Lege nouă pentru fermieri: Șoferii cu permis de conducere categoria B pot conduce tractoare agricole până la 40 km/h

Fermierii cu permis de conducere categoria B pot urca la volanul tractoarelor agricole cu viteză maximă de 40 km/h

Vineri, 3 octombrie, președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care modifică regulile de conducere a utilajelor agricole pe drumurile publice. Publicată în Monitorul Oficial nr. 914, aceasta aprobă OUG nr. 1/2024 și completează OUG 195/2002, introducând în Codul rutier categoria Tr1 pentru tractoarele agricole și forestiere cu viteză maximă constructivă de până la 40 km/h.

Practic, posesorii de permis categoria B pot conduce legal tractoarele încadrate în Tr1, inclusiv cu una sau două remorci, fără a mai susține un examen suplimentar. Echivalarea B = Tr1 se aplică strict până la limita de 40 km/h; pentru viteze mai mari rămâne obligatorie categoria Tr sau alta corespunzătoare vehiculului.

Legea stabilește vârsta minimă pentru Tr1 la 18 ani, iar valabilitatea permisului se aliniază cu cea a categoriei B, respectiv 10 ani. Pentru cei care dețin deja un permis B sau Tr eliberat înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi și pe care nu figurează Tr1, există o perioadă de tranziție: pot conduce tractoare din această categorie până la expirarea documentului, fără formalități suplimentare.

Pentru noile permise, mențiunea de echivalare B/Tr cu Tr1 se poate trece la eliberare, la cererea titularului.

Aplicarea noilor reguli presupune coordonare între Poliția Rutieră, Registrul Auto Român și autoritățile locale. În trafic, verificările vor viza atât documentele utilajului, cât și respectarea limitelor de viteză și condițiile de siguranță pentru remorci și echipamente atașate.

Viteza maximă constructivă trebuie dovedită din acte, iar ansamblurile trebuie să fie conforme.

Pe scurt pentru șoferi:

* Dacă utilajul este încadrat la Tr1 (≤ 40 km/h), permisul B este suficient.

* Dacă depășește această limită, e necesară categoria Tr.

* Verificați întotdeauna cartea de identitate a vehiculului și starea tehnică a remorcilor/echipamentelor.

* Siguranța rămâne prioritară, mai ales pe sectoarele unde traficul agricol se intersectează cu cel rutier.

