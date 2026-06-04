FOTO | Continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din Sântimbru: Sălile de clasă, dotate cu încălzire în pardoseală

Continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din Sântimbru: Sălile de clasă, dotate cu încălzire în pardoseală

La Sântimbru continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din comună, iar zilele acestea se lucrează la realizarea încălzirii în pardoseală în sălile de clasă.

,,În cadrul acestui proiect complex de modernizare al școlii și grădinițelor ,,Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, printre multe altele, dotăm fiecare sală de clasă cu un sistem de încălzire în pardoseală. În acest fel, vom crește și mai mult confortul celor mici și al elevilor în cadrul cursurilor, în special în sezonul toamnă-iarnă.

Și cine știe – poate vom adopta metode de predare altfel, din alte țări și vom sta desculți la cursuri”, a scris Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru pe Facebook.

Reamintim că în urmă cu aproximativ 6 luni, la începutul lunii decembrie 2025, la Școala din Sântimbru au fost montate panouri fotovoltaice, ca parte din proiectul complex de modernizare în care este cuprinsă.

De asemenea, printr-o finanțare nerambursabilă de peste 1 milion de euro, prin PNRR, obținută de administrația locală de la Sântimbru, au fost efectuate în vara 2024 alte lucrări de modernizare atât la școala cât și la grădinița din Sântimbru și la Școala din Sântimbru Fabrică.

Dotările școlilor și grădinițelor din comuna Sântimbru sunt deja de ultimă generație, iar copiii beneficiază de tot ce este mai bun: ,,Ne dorim să asigurăm condiții deosebite pentru învățare în comuna noastră așa încât tot mai mulți părinți să înțeleagă pentru copiii lor oportunitatea de a alege școala din satul unde locuiesc și mai puțin o școală din oraș (ne aflăm deja peste multe dintre ele)”, transmitea edilul în urmă cu 2 ani.

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