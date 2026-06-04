Curier Județean

FOTO | Continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din Sântimbru: Sălile de clasă, dotate cu încălzire în pardoseală

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din Sântimbru: Sălile de clasă, dotate cu încălzire în pardoseală

La Sântimbru continuă modernizarea grădinițelor și școlilor din comună, iar zilele acestea se lucrează la realizarea încălzirii în pardoseală în sălile de clasă.

Citește și: FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

,,În cadrul acestui proiect complex de modernizare al școlii și grădinițelor ,,Ioan de Hunedoara” din Sântimbru, printre multe altele, dotăm fiecare sală de clasă cu un sistem de încălzire în pardoseală. În acest fel, vom crește și mai mult confortul celor mici și al elevilor în cadrul cursurilor, în special în sezonul toamnă-iarnă.

Și cine știe – poate vom adopta metode de predare altfel, din alte țări și vom sta desculți la cursuri”, a scris Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru pe Facebook.

Reamintim că în urmă cu aproximativ 6 luni, la începutul lunii decembrie 2025, la Școala din Sântimbru au fost montate panouri fotovoltaice, ca parte din proiectul complex de modernizare în care este cuprinsă.

De asemenea, printr-o finanțare nerambursabilă de peste 1 milion de euro, prin PNRR, obținută de administrația locală de la Sântimbru, au fost efectuate în vara 2024 alte lucrări de modernizare atât la școala cât și la grădinița din Sântimbru și la Școala din Sântimbru Fabrică.

Dotările școlilor și grădinițelor din comuna Sântimbru sunt deja de ultimă generație, iar copiii beneficiază de tot ce este mai bun: ,,Ne dorim să asigurăm condiții deosebite pentru învățare în comuna noastră așa încât tot mai mulți părinți să înțeleagă pentru copiii lor oportunitatea de a alege școala din satul unde locuiesc și mai puțin o școală din oraș (ne aflăm deja peste multe dintre ele)”, transmitea edilul în urmă cu 2 ani.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

4 iunie 2026

De

Șofer prins cu alcoolemie uriașă după o noapte de petrecere: Procesul intră pe fond la Judecătoria Blaj Judecătoria Blaj a decis, marți, 2 iunie 2026, că ancheta penală și rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj sunt legale și pot continua în instanță, într-un dosar ce vizează un caz grav de conducere sub […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Medic nou la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Ladar Marin, medic specialist Diabet, nutriție și boli metabolice, s-a alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

4 iunie 2026

De

Medic nou la Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Ladar Marin, medic specialist Diabet, nutriție și boli metabolice, s-a alăturat echipei medicale Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud are un nou medic Diabet, nutriție și boli metabolice. Dr. Ladar Marin s-a alăturat echipei medicale din cadrul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Peste 3 milioane de euro pentru înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Cergău: Proiect major de infrastructură pentru cele trei sate componente

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

4 iunie 2026

De

Peste 3 milioane de euro pentru înființarea unui sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Cergău: Proiect major de infrastructură pentru cele trei sate componente Comuna Cergău din județul Alba, formată din satele Cergău Mare, Cergău Mic și Lupu, se pregătește pentru una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimii ani: […]

Citește mai mult