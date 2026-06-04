SuperLiga Alba, ultima rundă: CS Zlatna – victorie la Daia Română, Performanța Ighiu – remiză la Săsciori
SuperLiga Alba, ultima rundă: CS Zlatna – victorie la Daia Română, Performanța Ighiu, a remizat la Săsciori
În etapa 24 (ultima) a celui de-al patrulea eșalon, primele meciuri, CS Zlatna a învins la Daia Română, iar Performanța Ighiu a remizat la Săsciori, jocuri în urma cărora s-a tranșat soarta locului 5, ocupat de formația lui Ciprian Selagea.
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*Spicul Daia Română – CS Zlatna 2-4 (0-1)
Zlătnenii au încheiat sezonul cu a doua victorie consecutivă pe terenuri străine, dublă A. Câmpean. Un meci spectaculos, în care Fl. Schiau (Spicul) a ratat un penalty (a aprăat poratrul Lepădat). Oaspeții au condus cu 2-0 și 3-1 în compania unui adversar care nu a câștigat niciun meci în acest an în fața fanilor (prima înfrângere internă din 2026);
*Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Performanța Ighiu 1-1 (1-1).
Înaintea jocului s-a ținut un moment de reculegere în memoria tatălui lui Adrian Potopea, apărătorul oaspeților
Ighienii veneau după două eșecuri la rând, fără a înscrie, și o serie de 4 întâlniri în care nu au strâns decât două puncte. Finalista cupei (foto) este la primele puncte irosite în fața fanilor în retur, într-un meci care o putea duce pe locul 5;
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