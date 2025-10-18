Fermierii ar putea scăpa de taxe și birocrație. Tractoarele și mașinile agricole nu ar mai trebui înmatriculate
Vehiculele agricole ar putea fi folosite fără înmatriculare: Legea propusă vizează tractoarele și autoutilitarele
Fermierii români ar putea beneficia de o măsură legislativă destinată să le reducă povara birocratică și financiară: un proiect de lege aflat în prezent în dezbatere la Senat prevede scutirea de la înmatriculare a vehiculelor utilizate exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, cu condiția ca acestea să nu circule pe drumurile publice.
Inițiativa legislativă, susținută de senatori ai UDMR, propune modificarea articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Citește și: Fermierii rămân fără vouchere pentru „Rabla Tractoare”. Fondurile ar putea fi redirecționate către alte programe
Astfel, un nou alineat ar stipula că toate tipurile de vehicule neînmatriculate, inclusiv autoturisme, autoutilitare, tractoare și motociclete, pot fi utilizate exclusiv în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri aflate în proprietate privată sau în alte zone care nu fac parte din categoria drumurilor publice, cu condiția ca acestea să nu fie conduse pe drumurile publice.
Proiectul de lege precizează că în prezent legislația rutieră nu face o distincție clară între vehiculele destinate circulației pe drumurile publice și autovehiculele utilizate strict pe terenuri private pentru scopuri agricole sau forestiere.
Astfel, proprietarii de ferme sau terenuri forestiere care dețin astfel de vehicule nu pot beneficia de un cadru legal care să le permită utilizarea lor fără proceduri de înmatriculare costisitoare și inutile.
Inițiatorii proiectului argumentează că această măsură ar duce la reducerea costurilor pentru proprietarii de ferme și terenuri forestiere, alocarea vehiculelor existente fără necesitatea înmatriculării și sprijin indirect pentru producția agricolă prin reducerea cheltuielilor administrative.
Pentru ca inițiativa să devină lege, aceasta trebuie să fie adoptată de Senat, apoi de Camera Deputaților, să fie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.
Sursa: Agrointeligența
