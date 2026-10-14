Femeile însărcinate din România vor avea dreptul la un însoțitor în timpul nașterii. Când pot fi restrânse aceste drepturi

Un proiect de lege care reglementează pentru femeile însărcinate dreptul la însoţitor şi dreptul la intimitate în cursul travaliului şi naşterii a fost adoptat miercuri de Plenul Camerei Deputaţilor.

Proiectul de lege instituie obligaţia pentru unităţile sanitare de a asigura condiţii de separare vizuală şi auditivă adecvată în spaţiile în care se desfăşoară travaliul, cu scopul de a proteja intimitatea pacientei şi a celorlalte paciente aflate în aceeaşi unitate.

„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnităţii şi a vieţii private pe durata sarcinii, a travaliului, a naşterii şi până la externare. Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia de a asigura protejarea intimităţii femeii însărcinate prin măsuri organizatorice şi/sau tehnice adecvate, inclusiv prin separare vizuală corespunzătoare în spaţiile în care se desfăşoară travaliul şi naşterea.

Restrângerea acestor drepturi este permisă numai în situaţii obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranţa femeii însărcinate, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte femei internate în unitatea sanitară. Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional”, prevede actul normativ.

Potrivit acestuia, exercitarea dreptului la însoţitor se realizează cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice şi de siguranţă medicală.

„Nou-născutul are dreptul, imediat după naştere, precum şi pe durata internării în unitatea sanitară, de a rămâne împreună cu mama sa şi de a nu fi separat de aceasta, cu excepţia situaţiilor justificate din motive medicale, epidemiologice, de siguranţă sau de forţă majoră, consemnate în documentele medicale.

Unităţile sanitare au obligaţia de a organiza îngrijirea post-natală astfel încât să favorizeze contactul precoce mamă – nou-născut, iniţierea alăptării şi rooming-in-ul, în condiţii de siguranţă medicală pentru mamă şi copil”, mai prevede iniţiativa legislativă.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în acest caz.

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