Femeile însărcinate din România vor avea dreptul la un însoțitor în timpul nașterii. Când pot fi restrânse aceste drepturi
Femeile însărcinate din România vor avea dreptul la un însoțitor în timpul nașterii. Când pot fi restrânse aceste drepturi
Un proiect de lege care reglementează pentru femeile însărcinate dreptul la însoţitor şi dreptul la intimitate în cursul travaliului şi naşterii a fost adoptat miercuri de Plenul Camerei Deputaţilor.
Proiectul de lege instituie obligaţia pentru unităţile sanitare de a asigura condiţii de separare vizuală şi auditivă adecvată în spaţiile în care se desfăşoară travaliul, cu scopul de a proteja intimitatea pacientei şi a celorlalte paciente aflate în aceeaşi unitate.
„Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnităţii şi a vieţii private pe durata sarcinii, a travaliului, a naşterii şi până la externare. Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia de a asigura protejarea intimităţii femeii însărcinate prin măsuri organizatorice şi/sau tehnice adecvate, inclusiv prin separare vizuală corespunzătoare în spaţiile în care se desfăşoară travaliul şi naşterea.
Restrângerea acestor drepturi este permisă numai în situaţii obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranţa femeii însărcinate, a nou-născutului, a personalului medical ori a celorlalte femei internate în unitatea sanitară. Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional”, prevede actul normativ.
Potrivit acestuia, exercitarea dreptului la însoţitor se realizează cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice şi de siguranţă medicală.
„Nou-născutul are dreptul, imediat după naştere, precum şi pe durata internării în unitatea sanitară, de a rămâne împreună cu mama sa şi de a nu fi separat de aceasta, cu excepţia situaţiilor justificate din motive medicale, epidemiologice, de siguranţă sau de forţă majoră, consemnate în documentele medicale.
Unităţile sanitare au obligaţia de a organiza îngrijirea post-natală astfel încât să favorizeze contactul precoce mamă – nou-născut, iniţierea alăptării şi rooming-in-ul, în condiţii de siguranţă medicală pentru mamă şi copil”, mai prevede iniţiativa legislativă.
Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional în acest caz.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv
PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv Conducerea partidului PSD a decis miercuri, 14 octombrie, să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse politice. În ședința conducerii partidului de la Vila Lac […]
Bani înapoi de la bănci pentru românii cu credite în ROBOR: Legea a trecut de Senat
Bani înapoi de la bănci pentru românii cu credite în ROBOR: Legea a trecut de Senat Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care permite recalcularea creditelor raportate la ROBOR, în situațiile în care consumatorii au fost prejudiciați prin folosirea unui indice de referință denaturat, iar încălcarea legislației concurenței a fost stabilită printr-o decizie […]
Facturile la gaze ar putea exploda: Românii riscă să plătească de două ori mai mult după eliminarea plafonării
Facturile la gaze ar putea exploda: Românii riscă să plătească de două ori mai mult după eliminarea plafonării Românii s-ar putea confrunta cu facturi la gaze naturale chiar și de două ori mai mari, în urma eliminării măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din sectorul energetic. Odată cu expirarea mecanismelor de plafonare, prețurile ar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Femeile însărcinate din România vor avea dreptul la un însoțitor în timpul nașterii. Când pot fi restrânse aceste drepturi
Femeile însărcinate din România vor avea dreptul la un însoțitor în timpul nașterii. Când pot fi restrânse aceste drepturi Un...
PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul Executiv
PSD a decis să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu: Lista celor 11 miniștri PSD în viitorul...
Știrea Zilei
FOTO | Casă nouă pentru o familie de vârstnici din Apuseni: Un brașovean și voluntarii OffroadAjuta aduc speranță bunicilor care trăiesc în condiții groaznice, într-o locuință de lemn ce stă să cadă
Casă nouă pentru o familie de vârstnici din Apuseni: Un brașovean și voluntarii OffroadAjuta aduc speranță bunicilor care trăiesc în...
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est Primăria...
Curier Județean
Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru 561,62 lei
Un card găsit, zece plăți și o procedură de aproape trei ani: Bărbat trimis în judecată la Tribunalul Alba pentru...
16-17 octombrie 2026 | Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul
Două zile de… râs la Alba Iulia: Caricaturi, epigrame și lansări de carte, la Festivalul de Umor. Programul Consiliul Județean...
Politică Administrație
Foto | Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă”
Ce se întâmplă cu ultimele străzi de pământ din centrul unui oraș din Alba: „Transformare importantă” A început reabilitarea ultimelor...
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...