Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului

O femeie din Cugir a fost găsită fără suflare, în cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie 2026, într-un apartament din oraș.

Mai exact, este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 90 de ani, care prezenta rigiditate cadaverică atunci când echipajul SMURD s-a deplasat la fața locului. Astfel, medicii nu au mai putut face nimic.

,,Este vorba despre o constatare de deces. Persoana era deja decedată când aparținătorii au sunat la 112 și prezenta rigiditate cadaverică. Femeie în vârstă de 90 de ani.”, a declarat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.

