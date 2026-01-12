Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului
Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului
O femeie din Cugir a fost găsită fără suflare, în cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie 2026, într-un apartament din oraș.
Mai exact, este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 90 de ani, care prezenta rigiditate cadaverică atunci când echipajul SMURD s-a deplasat la fața locului. Astfel, medicii nu au mai putut face nimic.
,,Este vorba despre o constatare de deces. Persoana era deja decedată când aparținătorii au sunat la 112 și prezenta rigiditate cadaverică. Femeie în vârstă de 90 de ani.”, a declarat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
