Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 300.000 de euro din contul firmei. Cum au acționat
O femeie de 41 de ani din municipiul Alba Iulia a rămas fără o sumă importantă de bani după ce a fost înșelată de persoane care s-au dat drept reprezentanți ai ANAF.
Escrocii au convins-o să le ofere acces la telefon și laptop, sub pretextul recuperării unor bani plătiți anterior de firma pe care o administrează.
Potrivit IPJ Alba, de data aceasta, ieri, 5 martie 2026, o femeie, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârșitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicații, să-i ofere acces la terminalul mobil și laptop. Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operațiuni financiare, în valoare totală de 16 miliarde de lei, din contul societății pe care femeia o administrează.
În cauză, polițiștii de investigații criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune în vederea recuperării prejudiciului și identificării autorilor.
Fiți cu ochii în patru! Nu oferiți niciodată astfel de informații și nu accesați linkuri primite de la persoane necunoscute!
Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și verificați informațiile doar prin canalele oficiale!
Dacă ați fost contactat sau ați suferit un prejudiciu, anunțați-ne imediat!
