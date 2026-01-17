ACCIDENT rutier în Aiud: Femeie, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital
Femeie din Aiud, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital
O femeie în vârstă de 52 de ani a fost rănită, vineri, după ce a fost lovită de un autoturism pe o stradă din municipiul Aiud, în timp ce traversa regulamentar, pe culoarea verde a semaforului, potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Lopadea Nouă, care se afla angajată regulamentar în traversarea drumului public, la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
Femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
