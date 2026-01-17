Curier Județean

ACCIDENT rutier în Aiud: Femeie, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Femeie din Aiud, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital

O femeie în vârstă de 52 de ani a fost rănită, vineri, după ce a fost lovită de un autoturism pe o stradă din municipiul Aiud, în timp ce traversa regulamentar, pe culoarea verde a semaforului, potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 11.35, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Stadionului din Aiud, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Lopadea Nouă, care se afla angajată regulamentar în traversarea drumului public, la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. 

Femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale. 

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

