FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
Paştele este o sărbătoare care se petreace în familie sau alături de cei dragi; se cionesc ouă roşii şi se mănâncă preparate din miel, cozonac şi pască. În cazul în care cei dragi nu sunt alături de tine le poţi trimite un mesaj, în care să-ţi exprimi gândurile tale.
Felicitări de Paște
Romanii trimit, rudelor și prietenilor, cu ocazia sărbătorilor de Paște milioane de mesaje simple prin SMS. Iată mai jos ce mesaje de Paşte poţi trimite, astfel încât să fie originale, amuzante şi inspirate şi să conţină mai mult decât tradiţionalul ”Hristos a înviat!”
Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!
În noaptea Învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.
Cu lumânări aprinse şi sufletul curat sa spunem împreună HRISTOS A INVIAT!
Mesaje de Paște
Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură în suflete! Hristos a Înviat!
Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire ! Hristos a înviat!
Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!
Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!
Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!
Urări de Paște
Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!
Modele de FELICITĂRI de Paște
Să vă bucure Dumnezeu, să vă dea sănătate, sa fiţi împreună cât mai mult timp, iar bucuriile să ţină la distanţă toate necazurile! Paşte Fericit!
16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!
Învierea Domnului să îţi aducă în suflet bucurie şi iubire. Paste Fericit alături de toţi cei dragi!
Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!
Model de Felicitare de Paște
Clopotele Învierii să vestească o primăvară frumoasă, încărcată de bucurii şi de speranţe, energie nouă şi lumină caldă. Vă dorim din suflet să aveţi parte de minuni şi să preţuiţi momentele frumoase alături de cei pe care îi iubiţi.
Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!
Oul înroşit, mielul rumenit, cozonacul mărit, Paşte fericit. Fie ca această sărbătoare să vă aducă multă nadejde şi pace în viaţă.
Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.
E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume nouă, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de Hristos a înviat!
Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Înviat!
Copacii care cresc, florile care înfloresc si păsările care canta suav, îmi şoptesc ca Pastele e aici si iti doresc multa caldura in suflet, presarata cu fericire! Paste fericit!
Modele de Mesaje de Paște
Fie că sfântă sărbătoare a învierii Domnului să va aducă cele patru taine divine: lumina, înţelepciune, dragoste, speranţa. Un Paşte Fericit!
Învierea Domnului să vă aducă armonie in casa si în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!
Lumină în suflet şi în minte! Gânduri bune şi numai zile senine! Hristos a Înviat!
Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!
Umbla veste-n tot oraşul, cum că vine iepurasul, Să v-aducă pe-nserat, Paşti bun şi Luminat!
Cristos a înviat dăruindu-ne o nouă viaţă, astfel încât fiecare dintre noi să ştie să îşi preţuiască existenţa şi să se bucure de ea. Paşte fericit!
Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”
Modele de Urări de Paște
Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!
Îţi doresc să sărbătoreşti fiecare zi ca şi când ar fi ziua sfântă a Învierii! Nu uita să te bucuri chiar şi de lucrurile mărunte din viaţa ta şi să îi apreciezi pe cei dragi. Sărbătoarea Paştelui să vă aducă mai aproape! Îţi urez din toată inima un Paste Fericit!
Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat şi Paşte Fericit!
Felicitări de Învierea Domnului
Mesaje de Învierea Domnului
„Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!”
„Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”
„E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.
Mesaje de Paște fericit
Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat
Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!
