Curier Județean

Faza națională a Olimpiadei de Matematică, la Alba Iulia: 50.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 martie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Matematica în anul 2026. 

Inspectoratul Școlar Județean Alba a solicitat  autorității publice locale sprijinul în vederea organizării etapei naționale a Olimpiadei de Matematica în perioada 30 martie-03 aprilie 2026, prin alocarea sumei de 50.000 de lei.

Potrivit datelor furnizate la această etapă vor participa aproximativ 420 de elevi și profesori însoțitori, precum și aproximativ 35 de membrii ai comisiei naționale, evenimentul urmând să se desfășoare pe durata a 4 zile.

Pentru  buna organizare a competiției sunt necesare resurse financiare destinate acoperirii unor cheltuieli logistice, precum și cazarea și masa participanților ,precum și alte cheltuieli organizatorice.

Etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal (clasele IX-XII) va fi găzduită de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.

Tot în primăvara anului 2026, în județul Alba se va derula și etapa națională a unei alte olimpiade școlare. Este vorba de Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Fabricarea produselor din lemn.

Acest eveniment va fi găzduit, în perioada 7-10 aprilie 2026, la Liceul Tehnologic Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Consultații pentru 23 de specialități medicale, disponibile la Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

24 martie 2026

De

Consultații pentru 23 de specialități medicale, disponibile la Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia Pe lângă oftalmologie, prima specialitate operațională, în spital activează deja medici în pediatrie, chirurgie generală, ortopedie, urologie, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, medicină internă, neurochirurgie, ORL, gastroenterologie, cardiologie, ginecologie, psihiatrie și altele.  În curând, pacienții vor putea beneficia de servicii decontate prin […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Patru eleve de clasa a X-a de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” din Blaj, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

24 martie 2026

De

Patru eleve de clasa a X-a de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain" din Blaj, calificate la etapa națională a Olimpiadei de Pedagogie 2026 Colegiul Național „Inochentie Micu Clain" din Blaj și-a confirmat încă o dată statutul de reper în învățământul pedagogic, prin calificarea spectaculoasă a patru eleve de clasa a X-a la etapa națională […]

Citește mai mult

Curier Județean

Plângere prealabilă formulată de un cetățean din Alba Iulia față de decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale: Care sunt argumentele pentru care se propune respingerea acesteia în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

24 martie 2026

De

Plângere prealabilă formulată de un cetățean din Alba Iulia față de decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale: Care sunt argumentele pentru care se propune respingerea acesteia în Consiliul Local Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 martie 2026, se află și un proiect de hotărâre […]

Citește mai mult