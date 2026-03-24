Faza națională a Olimpiadei de Matematică, la Alba Iulia: 50.000 de lei de la bugetul local pentru organizarea evenimentului
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de joi, 26 martie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Matematica în anul 2026.
Inspectoratul Școlar Județean Alba a solicitat autorității publice locale sprijinul în vederea organizării etapei naționale a Olimpiadei de Matematica în perioada 30 martie-03 aprilie 2026, prin alocarea sumei de 50.000 de lei.
Potrivit datelor furnizate la această etapă vor participa aproximativ 420 de elevi și profesori însoțitori, precum și aproximativ 35 de membrii ai comisiei naționale, evenimentul urmând să se desfășoare pe durata a 4 zile.
Pentru buna organizare a competiției sunt necesare resurse financiare destinate acoperirii unor cheltuieli logistice, precum și cazarea și masa participanților ,precum și alte cheltuieli organizatorice.
Etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal (clasele IX-XII) va fi găzduită de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.
Tot în primăvara anului 2026, în județul Alba se va derula și etapa națională a unei alte olimpiade școlare. Este vorba de Olimpiada Națională – Aria Curriculară Tehnologii – Domeniul Fabricarea produselor din lemn.
Acest eveniment va fi găzduit, în perioada 7-10 aprilie 2026, la Liceul Tehnologic Sebeș.
