Facturile la gaze ar putea exploda: Românii riscă să plătească de două ori mai mult după eliminarea plafonării

Românii s-ar putea confrunta cu facturi la gaze naturale chiar și de două ori mai mari, în urma eliminării măsurilor de protecție a consumatorilor, avertizează specialiștii din sectorul energetic. Odată cu expirarea mecanismelor de plafonare, prețurile ar putea fi ajustate în funcție de evoluția pieței libere, ceea ce ar pune o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor.

Proprietarii de centrale de apartament, printre cei mai vulnerabili

O eventuală creștere semnificativă a tarifelor ar afecta în special gospodăriile care folosesc centrale individuale pentru încălzire, mai ales în sezonul rece, când consumul de gaze crește considerabil. Pentru multe familii, facturile mai mari ar putea deveni o povară greu de suportat.

În acest context, asociațiile din domeniu solicită autorităților să pregătească din timp măsuri care să permită o tranziție graduală către prețurile pieței libere. Scopul este evitarea unor șocuri financiare pentru consumatori și prevenirea situațiilor în care tot mai multe gospodării nu își mai pot achita facturile.

Ce pot face consumatorii pentru a limita costurile

Specialiștii îi sfătuiesc pe români să urmărească atent evoluția prețurilor și să compare periodic ofertele furnizorilor de gaze naturale. Alegerea unui contract mai avantajos ar putea contribui la reducerea cheltuielilor, în condițiile în care evoluția tarifelor rămâne un factor esențial pentru bugetul familiilor.

Până la clarificarea măsurilor care vor fi aplicate după expirarea protecțiilor existente, consumatorii sunt îndemnați să se informeze din timp și să analizeze alternativele disponibile, pentru a evita, pe cât posibil, impactul unor eventuale scumpiri.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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