Facturi la gaz 2026 | Încălzirea locuinței ar putea costa cu mii de lei mai mult pe an după eliminarea plafonării, de la 1 aprilie

Renunțarea la plafonarea prețului gazelor naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, riscă să se traducă în facturi semnificativ mai mari pentru gospodăriile care folosesc acest combustibil la încălzire.

Conform unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, impactul financiar anual ar putea ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de tipul locuinței și de consum.

În prezent, consumatorii casnici beneficiază de un preț plafonat, stabilit în 2022 la 0,31 lei/kWh. Conform calendarului anunțat la momentul introducerii plafonării, această măsură va fi eliminată în primăvara anului 2026, iar piața va funcționa din nou pe baze concurențiale.

Pentru a estima efectele acestei schimbări, specialiștii Asociației Energia Inteligentă au analizat ofertele deja publicate de furnizori pe comparatorul de prețuri al ANRE pentru perioada de după liberalizare. Datele arată tarife cuprinse între 0,32 și 0,41 lei/kWh, TVA inclus, valori care depășesc pragul actual și care pot genera diferențe importante în bugetele familiilor.

Concret, pentru un apartament cu două camere, creșterea anuală a costurilor este estimată între 150 și 1.500 de lei. În cazul caselor, unde consumul este mai ridicat, nota de plată ar putea fi mai mare cu 300 până la 3.000 de lei pe an.

Specialiștii atrag atenția că aceste scumpiri nu sunt inevitabile și că ele reflectă, în mare parte, lipsa unei strategii coerente de pregătire a liberalizării. Potrivit analizei, autoritățile au transmis semnale contradictorii privind momentul și condițiile renunțării la plafonare, ceea ce a creat incertitudine în piață și a împins prețurile în sus. O liberalizare etapizată, anunțată clar și implementată treptat, ar fi permis ajustări mai line și tarife mai apropiate de costurile reale.

În plus, ritmul accelerat în care consumatorii vor fi nevoiți să încheie noile contracte, pe fondul unei „crize artificiale de timp”, riscă să conducă la acceptarea tacită a unor oferte mai scumpe, fără o informare completă asupra alternativelor disponibile. Analiza mai arată că diferențele semnificative dintre ofertele furnizorilor indică faptul că prețurile nu mai reflectă strict costul gazului, ci includ prime de risc, prudență comercială și, în unele cazuri, revenirea la marje ridicate de profit.

Un alt factor invocat este diferența dintre prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri și cel de la hub-ul european TTF din Amsterdam. În prezent, gazul se tranzacționează în România la un nivel cu aproximativ 26% mai mare, diferență care sugerează existența unor costuri suplimentare, riscuri percepute sau disfuncționalități de piață.

Asociația Energia Inteligentă amintește că Romgaz, principalul producător autohton de gaze, se pregătește să intre pe piața de furnizare pentru clienții casnici. Compania de stat ar putea veni cu oferte mai avantajoase, după modelul Hidroelectrica pe piața energiei electrice, primele propuneri fiind așteptate începând cu luna martie.

