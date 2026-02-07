Ştirea zilei

Facturi la gaz 2026 | În țări care importă gaze naturale facturile plătite de populație sunt mult mai mici decât în România. GRAFIC

Lucian Dărămuș

acum 3 ore

O analiză comparativă a prețurilor gazelor naturale din România și din statele vecine arată că în țări care importă gaze naturale facturile sunt mai mici decât în România, a transmis vineri, 6 februarie 2026, Asociația Energia Inteligentă. 

„Deși țările din regiune sunt dependente în proporție de 85–95% de importuri de gaze, acestea înregistrează în anul 2025, prețuri finale pentru populație mai mici decât România, chiar și în condițiile unui preț plafonat pe piața internă.

În acest context, argumentul potrivit căruia creșterea producției interne – menită să acopere aproximativ 7% din necesarul de import – ar reprezenta soluția reducerii prețurilor la gaze în România se dovedește a fi nefundamentat”, subliniază Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 4 februarie 2026, că schema actuală de plafonare a prețurilor la gaze naturale va fi înlocuită, pentru o durată de un an, cu un mecanism de „preț administrat”, conceput ca soluție tranzitorie către liberalizarea completă a pieței.

În același timp, premierul României susține că începerea exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, estimată pentru anul 2027, va conduce la scăderea prețurilor gazelor pentru consumatorii din România, sugerând că datorită importurilor gazele sunt scumpe în România.

„Exploatarea gazelor naturale o presupune extracția constantă pe tot anul, indiferent de sezon. În condițiile în care consumul de vară în România, este redus, necesarul de înmagazinare este deja acoperit din producția onshore. Prin urmare, în perioadele de vârf de consum, cum a fost în ianuarie 2026, vor fi necesare importuri suplimentare pentru asigurarea continuității livrărilor la consumatori, având în vedere obligațiile contractuale privind gazele offshore. În consecință, cel mai probabil exploatarea gazelor din Marea Neagră nu va elimina toatl importurile.

Într-un sistem în care prețurile sunt stabilitate administrativ, „din pix”, concurența reală dispare, iar eficientizarea costurilor devine imposibilă. În loc să se stabilizeze, costurile vor continua să crească, cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai, chiar dacă vor veni gazele din Marea Neagră”, afirmă, în replică, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

