Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor. Asociație: „Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”
Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor
În zonele rezidenţiale, utilizarea tot mai frecventă a lemnului de foc, nu este un fenomen cultural sau o problemă de mentalitate, ci rezultatul direct al creşterii preţurilor la energie şi al unei tranziţii energetice realizate într-o ordine greşită, spune Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
„Fumul nu vine din ignoranţă. Fumul vine din preţul mare la energie electrică şi gaze. Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”, afirmă Chisăliţă.
Potrivit acestuia, România a investit masiv în surse regenerabile, reţele şi electrificare, însă fără a prioritiza eficienţa energetică şi capacităţile de stocare, ceea ce a condus la un sistem care produce energie ieftină atunci când consumul este redus şi energie scumpă exact în perioadele de vârf, respectiv iarna şi seara.
„Am adăugat capacităţi fără stocare. Am creat un sistem care produce energie ieftină când nu ai nevoie şi energie scumpă exact când ai nevoie: iarna, seara. Factura nu mai este un număr, ci un risc”, explică preşedintele AEI.
În acest context, gospodăriile reacţionează raţional, susţine el.
„În faţa riscului, gospodăria românească reacţionează logic, lemnul oferă control, predictibilitate şi un cost aparent mic. Nu este un eşec cultural, este un eşec de design economic energetic”, subliniază Chisăliţă.
Acesta consideră că interdicţiile şi sancţiunile privind utilizarea lemnului de foc nu reprezintă soluţii reale, scrie Agerpres.
„Interdicţia fără alternativă funcţională nu reduce consumul, ci îl împinge în zona gri. Nu puteţi scoate lemnul din sobă prin ordine administrative, cât timp electricitatea şi gazul rămân scumpe şi impredictibile. Fumul nu dispare. Se ascunde”, avertizează el.
În opinia sa, soluţia trebuie să fie una economică, nu morală. Prioritatea ar trebui să fie eficienţa energetică a clădirilor, urmată de politici tarifare care să facă energia modernă competitivă exact în perioadele critice de încălzire.
„Primul leu trebuie cheltuit pe eficienţă: izolaţie serioasă, ferestre performante, instalaţii corect dimensionate. Cel mai ieftin kilowatt-oră este cel pe care nu-l consumi”, spune Chisăliţă.
Totodată, acesta apreciază că gazul natural ar trebui utilizat ca instrument de tranziţie.
„Gazul trebuie tratat ca instrument de tranziţie, nu ca duşman ideologic. În lumea reală, este mai curat decât majoritatea combustibililor care se ard acum în sobe. Rolul lui este să scoată lemnul din joc”, arată preşedintele AEI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România 56 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore în România, a transmis joi, 12 februarie 2026, Dispeceratul Salvamont România. S-au primit în total 56 de […]
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat Avocatul Poporului privind recalcularea pensiilor, iar Ministerul Muncii a explicat motivele întârzierilor și stadiul actual al dosarelor. De ce pensionarii transmit reclamații Recalcularea pensiilor conform Legii nr. 360/2023 a început în 2024 și a vizat […]
Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui
Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui Postul Paștelui 2026, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, reprezintă perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul bisericesc. În 2026, ortodocșii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de...
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat...
Știrea Zilei
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
Curier Județean
VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură...
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...