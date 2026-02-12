Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor. Asociație: „Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”

Facturi la energie 2026 | Românii se întorc la încălzirea cu lemne, pe fondul scumpirii electricităţii şi gazelor

În zonele rezidenţiale, utilizarea tot mai frecventă a lemnului de foc, nu este un fenomen cultural sau o problemă de mentalitate, ci rezultatul direct al creşterii preţurilor la energie şi al unei tranziţii energetice realizate într-o ordine greşită, spune Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).

„Fumul nu vine din ignoranţă. Fumul vine din preţul mare la energie electrică şi gaze. Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”, afirmă Chisăliţă.

Potrivit acestuia, România a investit masiv în surse regenerabile, reţele şi electrificare, însă fără a prioritiza eficienţa energetică şi capacităţile de stocare, ceea ce a condus la un sistem care produce energie ieftină atunci când consumul este redus şi energie scumpă exact în perioadele de vârf, respectiv iarna şi seara.

„Am adăugat capacităţi fără stocare. Am creat un sistem care produce energie ieftină când nu ai nevoie şi energie scumpă exact când ai nevoie: iarna, seara. Factura nu mai este un număr, ci un risc”, explică preşedintele AEI.

În acest context, gospodăriile reacţionează raţional, susţine el.

„În faţa riscului, gospodăria românească reacţionează logic, lemnul oferă control, predictibilitate şi un cost aparent mic. Nu este un eşec cultural, este un eşec de design economic energetic”, subliniază Chisăliţă.

Acesta consideră că interdicţiile şi sancţiunile privind utilizarea lemnului de foc nu reprezintă soluţii reale, scrie Agerpres.

„Interdicţia fără alternativă funcţională nu reduce consumul, ci îl împinge în zona gri. Nu puteţi scoate lemnul din sobă prin ordine administrative, cât timp electricitatea şi gazul rămân scumpe şi impredictibile. Fumul nu dispare. Se ascunde”, avertizează el.

În opinia sa, soluţia trebuie să fie una economică, nu morală. Prioritatea ar trebui să fie eficienţa energetică a clădirilor, urmată de politici tarifare care să facă energia modernă competitivă exact în perioadele critice de încălzire.

„Primul leu trebuie cheltuit pe eficienţă: izolaţie serioasă, ferestre performante, instalaţii corect dimensionate. Cel mai ieftin kilowatt-oră este cel pe care nu-l consumi”, spune Chisăliţă.

Totodată, acesta apreciază că gazul natural ar trebui utilizat ca instrument de tranziţie.

„Gazul trebuie tratat ca instrument de tranziţie, nu ca duşman ideologic. În lumea reală, este mai curat decât majoritatea combustibililor care se ard acum în sobe. Rolul lui este să scoată lemnul din joc”, arată preşedintele AEI.

