Fabrica de Arme Cugir achiziționează patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției. Care este valoarea totală a investiției

Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției

Fabrica de Arme Cugir SA, filială a Companiei Naționale Romarm SA, a lansat pe 12 noiembrie, în SEAP, două licitații pentru achiziția a patru strunguri CNC.

Două dintre acestea sunt strunguri CNC cu două turele, în valoare de 1,8 milioane de lei, iar celelalte două sunt strunguri CNC cu două universale, în valoare de 2,5 milioane de lei. Valoarea totală estimată a celor două contracte este de 4,3 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit anunțurilor publicate pe SEAP, utilajele sunt destinate prelucrării reperelor componente ale produselor fabricii și vor înlocui o parte a utilajelor existente, uzate fizic și care necesită eforturi financiare considerabile pentru întreținere.

Achiziția vizează modernizarea producției, creșterea productivității, reducerea rebuturilor și îmbunătățirea calității produselor.

Noile strunguri CNC vor permite efectuarea operațiunilor de strunjire, găurire, alezare, frezare și filetare, precum și strunjiri poligonale, interpolări elicoidale și strunjire cu trei scule simultan. Centrele de prelucrare vor avea minimum 9 axe comandate numeric, oferind precizie superioară pentru piesele din portofoliul societății.

