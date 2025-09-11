Uzina Mecanică Cugir | O linie de producție veche revine în funcțiune: 13 milioane de euro pentru modernizarea muniției NATO 5,56 mm

După o perioadă de stagnare, o linie de producție din cadrul Uzinei Mecanice Cugir revine în funcțiune

Investiția, în valoare de 13 milioane de euro, vizează modernizarea liniei dedicate producerii muniției de calibru NATO 5,56 mm și face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare și retehnologizare a uzinei.

Lucrările sunt deja în desfășurare, iar finalizarea proiectului și repornirea liniei sunt estimate pentru anul 2026.

Modernizarea va reprezenta un pas important pentru creșterea capacității de producție a UMC și alinierea la standardele actuale din industria de apărare.

„Această realizare este dovada angajamentului nostru față de excelență, tehnologie și parteneriate durabile. Totodată, este un pas important pentru comunitatea noastră, pentru oamenii care muncesc cu dedicare zi de zi și pentru păstrarea și crearea de locuri de muncă stabile în Cugir.

Ne pregătim pentru viitor cu încredere, responsabilitate și respect față de valoarea umană care stă la baza succesului nostru”, transmite conducerea Uzinei Mecanice Cugir S.A.

