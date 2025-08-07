Extindere a rețelei de apă potabilă în localitatea Dealu Doștatului: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu

În cadrul proiectului „Sistem microregional de alimentare cu apă a comunelor Daia Română, Cut, Câlnic, Șpring și Doștat și a localității Răhău”, al companiei Apa CTTA Alba, au fost prevăzute un rezervor metalic suprateran de 200 mc și alimentarea acestuia din aducțiunea sistemul microregional Valea Secașelor, pentru ca ulterior sa fie proiectată si executată rețeaua de distribuție din localitatea Doștat.

Localitatea Dealu Doștatului nu dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Sursele de apă existente (fântâni dispuse în curți) sunt deficitare sub aspectul potabilității apei și al debitului. Apa din aceste surse nu corespunde cerințelor de potabilitate, fiind indispensabilă punerea în funcțiune a unui sistem de alimentare cu apă care să asigure apa potabilă în condiții de calitate și la parametri corespunzători.

Alimentarea cu apă a rețelei de distribuție proiectată în localitatea Dealu Doștatului se va face din rezervorul de 200 mc existent al comunei Doștat. Datorita diferențelor de cotă va fi nevoie de pompare.

Durata de implementare previzionată a proiectului este de 24 de luni.