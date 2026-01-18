Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”

Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de structura de rezistență”

În urma exploziei care a avut loc pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, s-au stabilit următorii pași care vor avea loc pentru ca persoanele afectate să se întoarcă în apartamentele lor.

Astfel, în următoarele zile, vor avea loc doi pași importanți. Primul constă într-o expertiză tehnică legată de structura de rezistență a blocului, pentru a stabili dacă aceasta a fost afectată sau nu în urma exploziei:

,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență a blocului. Dacă a fost în urma exploziei afectat sau nu”, a explicat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, pentru Ziarul Unirea.

Pasul următor este ca o firmă autorizată să verifice instalațiile de gaz și coloana de pe scară, urmând ca apoi firma Delgaz Grid să reia furnizarea gazului:

„Pasul doi, pe care Asociația de Proprietari trebuie să îl facă, iar noi îi vom sprijini în acest demers, constă în efectuarea verificărilor la instalațiile de gaz din cele 20 de apartamente și la coloana de pe scară. Reprezentanții Delgaz Grid vor relua furnizarea gazului doar după ce aceste verificări vor fi realizate de o firmă autorizată.

Asociația de Proprietari a luat deja legătura cu o firmă de specialitate, care urmează să se deplaseze la bloc în cel mai scurt timp. Aceștia sunt pașii care vor fi urmați în zilele următoare, întrucât este necesar ca lucrurile să se miște rapid pentru ca locatarii să se poată întoarce la locuințele lor”, a mai spus Marius Filimon.

