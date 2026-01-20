Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Au fost montate electrovalvele, iar lucrările la coloana de pe scară au fost finalizate. „Mâine urmează montarea senzorilor în apartamente”

Peste 20 de persoane au fost evacuate din apartamente în urma exploziei produse într-un bloc din municipiul Alba Iulia, incident în urma căruia un bărbat și o femeie au fost răniți.

În aceste zile, autoritățile și asociația de proprietari desfășoară demersuri pentru readucerea situației la normal, în condiții de siguranță, o firmă autorizată fiind desemnată pentru efectuarea lucrărilor necesare.

Astfel, marți, 20 ianuarie 2026, au fost realizate verificările tehnice, a fost finalizată coloana de pe scară și au fost montate electrovalvele. În cursul zilei de mâine urmează să fie instalați senzori în fiecare apartament.

„Firma a început să facă verificările în această dimineață. Astăzi au terminat cu coloana de pe scară și au montat electrovalvele. Mâine au în plan să monteze senzorii în fiecare apartament. Este o firmă autorizată ANRE. Asociația de proprietari s-a ocupat de demersurile de găsire a firmei și de semnare contract”, a transmis Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, pentru Ziarul Unirea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI