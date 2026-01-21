Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor

Explozia de sâmbătă, dintr-un bloc din Alba Iulia, a afectat mai multe familii care în urma incidentului au fost nevoiți să se mute temporar în alte locații. Asociația de Proprietari Nr. 5, de care aparține blocul în cauză, a dorit să transmită un mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor.

,,Asociația de Proprietari nr 5 adresează sincere mulțumiri domnului viceprimar Marius Filimon, companiei Hulea Instal, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Inspectoratului de Poliție Alba, Poliției Locale Alba Iulia, precum și tuturor instituțiilor, firmelor și persoanelor care s-au implicat activ și au oferit sprijin în urma exploziei produse în blocul B6A, pe care îl administrăm.

Intervenția rapidă, profesionalismul și responsabilitatea demonstrate au fost esențiale în gestionarea situației de urgență și în asigurarea siguranței locatarilor, contribuind totodată la limitarea efectelor evenimentului.

În aceste momente dificile, solidaritatea și sprijinul acordat comunității noastre au avut un impact semnificativ. Asociația de Proprietari a blocului B6A își exprimă aprecierea și recunoștința față de toate instituțiile și persoanele implicate pentru dedicarea, empatia și sprijinul oferit”, au transmis reprezentanții Asociației de Proprietari Nr, 5 Alba Iulia.

Reamintim că explozia a avut loc sâmbătă dimineața, în data de 17 ianuarie 2026, două persoane fiind rănite și peste 20 de locatari evacuați.

