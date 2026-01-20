Solidaritate după explozia din Alba Iulia. Expertiza de rezistență, realizată gratuit de o persoană anonimă: „Înțelege situația. Vrea să îi ajute pe oameni”

Expertiza de rezistență a structurii blocului în care a avut loc explozia de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, a fost făcută gratuit de către o persoană care dorește să rămână anonimă.

Gestul a fost făcut de un expert autorizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, spunând că înțelege situația locatarilor care au fost afectați în urma exploziei în care au fost rănite două persoane și alte 22 evacuate.

,,Raportul de expertiză este gata. Urmează să fie trimis la Asociația de Proprietari. Expertiza de structură de rezistență a fost făcută gratuit. Persoana este anonimă, nu dorește să i se pomenească numele. A spus că înțelege situația, că oamenii sunt într-un necaz, vrea să îi ajute. Este un expert autorizat de Ministerul Dezvoltării”, a explicat Marius Filimon, viceprimar Alba Iulia, pentru Ziarul Unirea.

Astfel, acest gest reprezintă un pas important în procesul necesar pentru ca locuitorii să poată reveni treptat la viața de dinaintea exploziei. În cursul zilei de astăzi urmează să fie făcute și verificările la gaz.

Reamintim că, în urma exploziei la blocul situat pe strada Arnsberg, două persoane au fost rănite și peste 20 de locatari evacuați.

,,Pacientul în vârstă de 35 de ani este internat pe secția ATI, este extubat, conștient, cooperant, este toaletat și pansat zilnic și beneficiază de un tratament complex, specific pacientului ars, internat în Secția ATI. Au fost făcute demersurile necesare transferului pacientului într-un centru de arși”, a declarat Alexandra Roșu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgențe Alba pentru Ziarul Unirea, în urmă cu două zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI