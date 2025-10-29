Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie 2025 anunțată de meteorologi
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie
O schimbare majoră de vreme urmează să se întâmple în Europa începând cu luna noiembrie. Furtuna Benjamin a trecut, însă un nou tipar atmosferic își va intra în drepturi.
Acesta este specific sezonului de toamnă, aducând ploi abundente, rafale de vânt putrnice și risc crescut de inundații în mai multe regiuni europene, potrivit Severe-weather.
În următoarele zile, un sistem de presiune joasă se va accentua deasupra nordului Europei, în timp ce un câmp de înaltă presiune se va consolida în zona Atlanticului. Interacțiunea dintre cele două va genera o circulație atmosferică dinspre sud-vest, care va transporta aer cald și umed din Oceanul Atlantic către centrul și sudul Europei.
Acest tipar meteorologic, cunoscut sub denumirea de „dipol atlantic-european”, este specific sezonului de toamnă și favorizează perioade prelungite de instabilitate, cu ploi repetate și, pe alocuri, fenomene meteo severe.
Pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România, prognozele arată o accentuare a instabilității atmosferice spre sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.
Deși cele mai abundente precipitații vor afecta vestul continentului, masele de aer umed vor avansa treptat către Balcani și zona Carpaților, determinând ploi consistente și temperaturi peste media perioadei.
În special în regiunile de vest, sud-vest și centru ale României, începutul lunii noiembrie ar putea aduce ploi mai frecvente și intensificări ale vântului.
