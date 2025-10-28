Cum va fi VREMEA în România până în 24 noiembrie 2025: Temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară, anunţă meteorologii ANM, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

– Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi nord-estice.

– Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice şi local în centrul şi estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice şi nord-vestice.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

– Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Săptămâna

– Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

