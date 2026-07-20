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Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

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Cum va fi vremea în Transilvania până pe 2 august 2026: Răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturile revin la valori de peste 30 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Locuitorii din Transilvania vor avea parte de o perioadă cu vreme schimbătoare până la începutul lunii august 2026. Potrivit prognozei meteorologice pe regiuni, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni, 20 iulie 2026, temperaturile vor oscila semnificativ, iar episoadele de instabilitate atmosferică vor fi prezente aproape în fiecare zi.

În primele două zile ale intervalului, 20 și 21 iulie, maximele se vor menține în jurul valorii de 27 de grade Celsius. Ulterior, vremea se va răci treptat, astfel că în jurul datei de 24 iulie temperaturile maxime vor coborî la o medie de 22–23 de grade.

După această răcire temporară, valorile termice vor crește rapid. În următoarele trei zile, maximele vor urca cu 8–9 grade, iar spre sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august se vor înregistra temperaturi medii cuprinse între 28 și 32 de grade Celsius.

Și nopțile vor deveni mai răcoroase în prima parte a perioadei. Minimele vor scădea de la aproximativ 14 grade la începutul intervalului până la 9–10 grade în perioada 23–26 iulie. Ulterior, acestea vor crește treptat, urmând să se încadreze între 12 și 16 grade.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va persista pe aproape toată durata intervalului de prognoză, astfel că aversele, descărcările electrice și intensificările temporare ale vântului vor putea apărea aproape zilnic în diferite zone ale Transilvaniei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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