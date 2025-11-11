Etilotestul a stricat „cheful” unui șofer din Abrud. Polițiștii l-au prins pe bărbatul de 35 de ani cu o alcoolemie de 0,44 mg/l în aerul expirat

Polițiștii din Abrud au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Bucium. Testarea cu etilometrul a indicat 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost condus la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2025, în jurul orei 23.20, polițiștii din Abrud au oprit, pentru control, pe strada Avram Iancu din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Bucium.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,44 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

